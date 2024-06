Heb jij last van irritatie op de huid door smet- of drukplekken? Je bent niet de enige. Gelukkig zijn er dingen die je ertegen kunt doen.

Irritatie door smet- of drukplekken op de huid? 3x Tips om deze irritatie tegen te gaan

Iedereen heeft weleens last gehad van irritatie op de huid door smet- of drukplekken. Dit kan leiden tot roodheid, jeuk en zelfs pijn. Gelukkig zijn er verschillende manieren om deze irritatie tegen te gaan en de huid te beschermen. Hier delen we drie handige tips om smet- en drukplekken te voorkomen en te behandelen.

Gebruik een barrièrecrème

Een effectieve manier om irritatie door smet of drukplekken te voorkomen is het gebruik van een barrièrecrème. Deze crèmes vormen een beschermende laag op de huid, waardoor deze beschermd wordt tegen wrijving en irritatie. Barrière crèmes bevatten vaak ingrediënten zoals zinkoxide of dimethicone, die de huid kalmeren en herstellen.



Het is belangrijk om de barrière crème regelmatig aan te brengen op de plekken waar de irritatie optreedt, zoals onder de borsten, in de liezen of op de billen. Door de beschermende laag van de crème wordt de huid beschermd tegen vocht en wrijving, waardoor de irritatie kan verminderen en de huid kan herstellen.

Draag comfortabele kleding

Een andere belangrijke tip om irritatie door smet of drukplekken te voorkomen is het dragen van comfortabele kleding. Strakke kleding en synthetische stoffen kunnen de huid irriteren en wrijving veroorzaken, wat kan leiden tot smet en drukplekken. Kies daarom voor losse, ademende kleding gemaakt van natuurlijke materialen zoals katoen.



Daarnaast is het belangrijk om regelmatig van kleding te wisselen en de huid goed te laten luchten. Dit helpt om vocht en warmte onder de kleding te verminderen, waardoor de kans op irritatie afneemt. Door comfortabele kleding te dragen en regelmatig van outfit te wisselen, geef je de huid de kans om te herstellen en irritatie te voorkomen.

Raadpleeg een dermatoloog

Als de irritatie op de huid aanhoudt of verergert, is het verstandig om een dermatoloog te raadplegen. Een dermatoloog is een specialist op het gebied van huidaandoeningen en kan een passende behandeling voorschrijven om de irritatie te verminderen en de huid te genezen.



Dermatoloog Leenarts is een bekende dermatoloog die gespecialiseerd is in huidverzorging. Zij geven advies over de juiste behandeling voor onder andere smet- en drukplekken, en eventueel medicatie voorschrijven om de irritatie te verminderen.



Het is belangrijk om tijdig een dermatoloog te raadplegen als de irritatie op de huid niet vanzelf verdwijnt. Een dermatoloog kan de oorzaak van de irritatie achterhalen en een passende behandeling starten om de huid te genezen en verdere irritatie te voorkomen.