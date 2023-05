Worden jouw wenkbrauwen dunner? Dit doe je ertegen!

Als we ouder worden, worden ook onze wenkbrauwen dunner. Ook dat hoort nu eenmaal bij het natuurlijke verouderingsproces. Niet altijd zijn we daar even blij mee. Het kan frustrerend, soms zelfs alarmerend zijn. Wenkbrauwen zijn nu een belangrijk onderdeel in ons gezicht en medebepalend voor ons uiterlijk. Ze maken ons expressief en een paar flinke brauwen, zo blijkt uit onderzoek, kunnen je zelfs autoriteit verlenen. In dit artikel bekijken we waarom wenkbrauwen in de tijd dunner worden. Ook hebben we tips voor je je wenkbrauwen zo lang mogelijk vol en gezond te houden.

De oorzaken van dunner wordende wenkbrauwen

De meest voorkomende oorzaken (in gezonde personen) voor het dunner worden van je wenkbrauwen zijn:

Natuurlijke veroudering van de huid en de haartjes zelf: je wenkbrauwharen worden brozer en vallen gemakkelijker uit.

van de huid en de haartjes zelf: je wenkbrauwharen worden brozer en vallen gemakkelijker uit. Hormonale veranderingen tijdens de menopauze: verlaagde hormoonspiegels kunnen de haargroei van de wenkbrauwen beïnvloeden.

tijdens de menopauze: verlaagde hormoonspiegels kunnen de haargroei van de wenkbrauwen beïnvloeden. Voedingstekorten : als je bijvoorbeeld niet voldoende ijzer, zink en eiwitten binnenkrijgt, kan dat leiden tot wenkbrauwverlies.

: als je bijvoorbeeld niet voldoende ijzer, zink en eiwitten binnenkrijgt, kan dat leiden tot wenkbrauwverlies. Genetische aanleg : sommige vrouwen zijn vatbaarder voor dunner wordende wenkbrauwen dan andere.

: sommige vrouwen zijn vatbaarder voor dunner wordende wenkbrauwen dan andere. Huidaandoeningen : huidaandoeningen zoals psoriasis of eczeem kunnen het verlies van wenkbrauwhaartjes versnellen.

: huidaandoeningen zoals psoriasis of eczeem kunnen het verlies van wenkbrauwhaartjes versnellen. Teveel epileren of harsen : overmatig epileren van de wenkbrauwen kan leiden tot permanent haarverlies.

: overmatig epileren van de wenkbrauwen kan leiden tot permanent haarverlies. Medicijnen en bijwerkingen: sommige medicijnen kunnen als bijwerking haaruitval veroorzaken.

Hoe voorkom je dat wenkbrauwen uitvallen?

Als je de oorzaken voor het dunner worden van je wenkbrauwen kent, dan weet je meteen wat de actiepunten zijn om dit proces zoveel mogelijk af te remmen. We hebben een aantal tips voor je:

Gebruik voedende serums om te voorkomen dat de haartjes verzwakken of breken, en om ze te beschermen tegen schadelijke invloeden van buitenaf (kou, smog, zon).

om te voorkomen dat de haartjes verzwakken of breken, en om ze te beschermen tegen schadelijke invloeden van buitenaf (kou, smog, zon). Vermijd teveel epileren of harsen om te voorkomen dat je de follikels blijvend beschadigt. Beperk je tot het corrigeren van de natuurlijke contouren (eigenlijk alleen de onderlijn). In andere gevallen is het beter om het door een schoonheidsspecialiste te laten doen. Pas ook op met te hete wax!

om te voorkomen dat je de follikels blijvend beschadigt. Beperk je tot het corrigeren van de natuurlijke contouren (eigenlijk alleen de onderlijn). In andere gevallen is het beter om het door een schoonheidsspecialiste te laten doen. Pas ook op met te hete wax! Zorg voor een uitgebalanceerd dieet dat rijk is aan eiwitten (melk, yoghurt, eieren, kip, vis, vlees, peulvruchten en noten), ijzer, zink en andere essentiële voedingsstoffen.

dat rijk is aan eiwitten (melk, yoghurt, eieren, kip, vis, vlees, peulvruchten en noten), ijzer, zink en andere essentiële voedingsstoffen. Een eventuele hormoonvervangingstherapie in de menopauze kan het dunner worden van je wenkbrauwen afremmen. Heb je klachten die je het leven in de fase bemoeilijken, overleg dan eens met arts of zo’n therapie geschikt voor jou is.

in de menopauze kan het dunner worden van je wenkbrauwen afremmen. Heb je klachten die je het leven in de fase bemoeilijken, overleg dan eens met arts of zo’n therapie geschikt voor jou is. Verminder stress en de onderliggende oorzaken, onder meer door activiteiten zoals lichaamsbeweging en meditatie.

en de onderliggende oorzaken, onder meer door activiteiten zoals lichaamsbeweging en meditatie. Vermijd roken en overmatig alcoholgebruik .

en . Bescherm je huid tegen schade door de zon door altijd een zonnebrandcrème te gebruiken. Vergeet daarbij ook je wenkbrauwen niet! Bescherm ze met een SPF en hoed als je de zon in gaat.

Oplossingen om dunne wenkbrauwen voller te laten lijken

Als je al dunne wenkbrauwen hebt en er graag iets aan wilt doen, dan kun je de volgende oplossingen overwegen:

Gebruik een gekleurde wenkbrauwmascara of wenkbrauwgel voor meer kleur en volume.

of wenkbrauwgel voor meer kleur en volume. Vul de dunner wordende gebieden in met een wenkbrauwpotlood . Teken de mankerende haartjes stuk voor stuk in voor een natuurlijk effect.

. Teken de mankerende haartjes stuk voor stuk in voor een natuurlijk effect. Verf je wenkbrauwen . Hierdoor worden ook de lichtje haartjes zichtbaar en lijken je wenkbrauwen voller. Bovendien krijgen de haartjes ook wat meer textuur door de wenkbrauwverf.

. Hierdoor worden ook de lichtje haartjes zichtbaar en lijken je wenkbrauwen voller. Bovendien krijgen de haartjes ook wat meer textuur door de wenkbrauwverf. Gebruik een eyebrow filling brush om volume en structuur aan de wenkbrauwen toe te voegen, eventueel met behulp van een op gel gebaseerd product. Dit soort nieuwe generatie wenkbrauwkwasten helpen je om heel precies een haarstructuur te tekenen waardoor je perfecte wenkbrauwen krijgt. Verdiep je maar eens in de verschillende kwasten!

helpen je om heel precies een haarstructuur te tekenen waardoor je perfecte wenkbrauwen krijgt. Verdiep je maar eens in de verschillende kwasten! Overweeg microblading (niet te verwarren met microshading), een vorm van semi-permanente wenkbrauwtatoeage die een natuurlijkere uitstraling geeft dan traditionele permanente make-up.

(niet te verwarren met microshading), een vorm van semi-permanente wenkbrauwtatoeage die een natuurlijkere uitstraling geeft dan traditionele permanente make-up. Probeer microshading , een semi-permanente make-uptechniek die een volledig wenkbrauweffect creëert. Dit is een combinatie behandeling van microblading en powderbrows waardoor je meer diepte en dimensie krijgt. Nadeel is dat microblading en –shading best prijzig zijn.

, een semi-permanente make-uptechniek die een volledig wenkbrauweffect creëert. Dit is een van microblading en powderbrows waardoor je meer diepte en dimensie krijgt. Nadeel is dat microblading en –shading best prijzig zijn. Verdiep je eens in brow lamination . Deze techniek maakt gebruikt van de lengte van je haartjes om ze voller te doen lijken. In combinatie met wenkbrauwverf is het heel effectief bij dunne wenkbrauwen. Nadeel: het resultaat is maar tijdelijk (4 tot 6 weken).

. Deze techniek maakt gebruikt van de lengte van je haartjes om ze voller te doen lijken. In combinatie met wenkbrauwverf is het heel effectief bij dunne wenkbrauwen. Nadeel: het resultaat is maar tijdelijk (4 tot 6 weken). Gebruik de concealer rond je wenkbrauwen om de contouren te definiëren en een verzorgde look te creëren.

rond je wenkbrauwen om de contouren te definiëren en een verzorgde look te creëren. Experimenteer met verschillende vormen en stijlen wenkbrauwen om een ​​vorm te vinden die goed bij je gezichtsvorm past.

wenkbrauwen om een ​​vorm te vinden die goed bij je gezichtsvorm past. Vraag hulp aan een professionele visagist of schoonheidsspecialiste voor persoonlijk advies en aanbevelingen. Of maak eens een afspraak bij een brow bar. Daar doen ze niet anders dan wenkbrauwen mooi maken.

Kortom, het mag dan tot het natuurlijke verouderingsproces horen dat je wenkbrauwen dunner worden, maar je hoeft het niet zomaar allemaal over je heen te laten komen. Er zijn dingen die je kan doen het proces af te remmen. Als je eenmaal de oorzaken kent, kun je preventieve maatregelen nemen. En anders zijn er altijd nog de wenkbrauwspecialisten die met allerlei technieken je wenkbrauwen kunnen boosten.

Klik hier voor beautytips voor de heren op ADVERSUS