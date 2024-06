Dit is wat intervaltraining met hoge intensiteit (HIIT) voor je doet

Intervaltraining met hoge intensiteit, ook wel bekend als HIIT, is een populaire en doeltreffende trainingsvorm waarbij korte periodes van intense activiteit worden afgewisseld met rustperiodes. Deze trainingsmethode is ontworpen om op een tijdsefficiënte manier atletische prestaties te maximaliseren. Maar het is ook een optimale manier om aan je conditie te werken en vet te verbranden, iets wat we in de zomer als het tijd voor badpakken en bikini’s is allemaal wel willen!

Hoe werkt HIIT?

Bij HIIT worden oefeningen uitgevoerd met maximale of bijna maximale inspanning gedurende korte periodes, gevolgd door korte herstelperiodes. Intervallen van hoge intensiteit duren over het algemeen tussen 20 en 45 seconden, terwijl rustperiodes kunnen variëren tussen 10 en 60 seconden. Een volledige HIIT-sessie duurt meestal tussen de 4 en 30 minuten.

Voordelen van intervaltraining met hoge intensiteit

De effecten van HIIT op het lichaam en de stofwisseling zijn talrijk en gevarieerd. Het verhoogt de hartslag aanzienlijk en verbetert de cardiovasculaire conditie. HIIT is zeer effectief in het stimuleren van de afbraak van vetten en de omzetting ervan in energie. Het verhoogt ook de groeihormoonspiegels, wat zowel spiergroei als vetverlies bevordert. Daarnaast verbetert HIIT de insulinegevoeligheid en het glucosemetabolisme.

Training tips

Om een effectieve HIIT-training te structureren, zijn er een paar principes die je moet volgen. Begin met een warming-up van 5-10 minuten met aërobe oefeningen van lage intensiteit en dynamische stretching. Voer tijdens intervallen met hoge intensiteit oefeningen uit met een bijna maximale inspanning gedurende 20-45 seconden. Volg elk interval van hoge intensiteit op met een periode van 10-60 seconden van oefeningen van lage intensiteit of volledige rust. Sluit de sessie af met een 5-10 minuten durende cooling-down met lichte aërobe activiteit en statische stretching.

Zo is je training effectief

De frequentie van HIIT-workouts moet 2 tot 3 keer per week zijn, met ten minste één rustdag tussen de sessies om spierherstel mogelijk te maken en overtraining te voorkomen. Meet je hartslag met een hartslagmeter om er zeker van te zijn dat je in je streefhartslagzone werkt. Concentreer je op de juiste vorm om blessures te voorkomen en bouw je training geleidelijk op.

Kortom, HIIT is een effectieve trainingsmethode die veel voordelen voor de gezondheid biedt, waaronder een verbeterde cardiovasculaire conditie, een verhoogde stofwisseling en effectieve gewichtsbeheersing. Door de principes van HIIT te begrijpen en de workouts op de juiste manier te structureren, kun je in korte tijd je conditie maximaliseren. Om het nog maar niet te hebben over de impact op je lijn.

