Tassentrend 2024. De handtas is terug. Foto Charlotte Mesman

Niet alleen mode items zelf – kleding en mode accessoires – zijn trendgevoelig, zelfs de manier waarop we ze dragen verandert in de tijd. Een voorbeeld is de trui die we in de jaren ’80 wel om onze schouders knoopten, iets wat je nu alleen nog in uitgesproken ‘preppy’ looks tegen zult komen. Hetzelfde geldt voor mode accessoires. Denk maar eens aan zonnebrillen. Niet veel mensen dragen ze tegenwoordig nog boven op hun hoofd. Als je hem afzet, stop je hem in je tas, toch? En dan hebben we het nog niet over de tassen gehad. De tassentrends voor 2024 laten opvallende veranderingen zien.

De comeback van handtassen

We hoeven de streetstyle foto’s van de Fashion Weeks er maar bij te pakken en we weten het: de handtas komt terug. En dan bedoelen we de handtas in de ware zin van het woord, dat is de tas met kort hengsel dat je in je hand houdt. Net zoals onze oma’s dat in de vorige eeuw deden. Supervrouwelijk en chic. Of course.

Maar ook onhandig. Goodbye handsfree!

Maar ook superonhandig. Want in de afgelopen jaren zijn we door de tassentrends enorm verwend. Denk maar eens aan al die heuptassen die overigens al weer uit beeld zijn verdwenen. Fantastisch. Handsfree door het leven! Alles veilig opgeborgen in een tas(je) aan een ceintuur.

Om het nog maar niet te hebben over de crossbody bags. Ook die trend is (was?) fantastisch. Geen omkijken naar je tas, je beide handen vrij om te doen wat je wilt, en dan nog trendy ook. Want ja, het is (was?) cool en stoer om je tas heel nonchalant crossbody te dragen.

Maar – je raadt het al – deze trends lijken op hun retour te zijn. Volgens de allernieuwste tassentrends 2024 dragen we onze tassen ‘zoals ‘t heurt’ aan hun (korte) hengel.

Dit geldt overigens niet alleen voor handtassen maar ook voor tassen van groot formaat als shoppers en totes, twee typen tassen die we het komende seizoen veel gaan zien. Ook die draag je netjes aan je hand. Wat verder ook mag, is de tas (zonder hengsel) in je hand (maar niet onder je arm) dragen. Allemaal erg onhandig, jazeker. Maar wie stylish moet zijn, moet er iets voor over hebben :-)

Onacceptabel of ondoenlijk? Laat dan die crossbody manier zitten en draag je tas, als die (ook) een lang hengsel heeft, als een klassieke schoudertas. Dus aan je schouder…

