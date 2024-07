Blauw en wit. De ultieme modetrend voor zomer 2024. Photo courtesy of Alberta Ferretti

Blauw en wit, vooral in streeppatronen, zijn synoniem met zomermode en dat geldt meer dan ooit voor zomer 2024. Op verschillende catwalks zagen we de klassieke blauw-met-witte streep, die van het mannenoverhemd maar ook van herenpyjama’s en boxershorts, voorbijkomen in heerlijk zomerse en verfrissende looks. Zomerser kan niet!

Blauw en wit. De ultieme modetrend voor zomer 2024. Photo courtesy of Alberta Ferretti

De associatie van strepen met zomer, zon en zee dateert uit de 19e eeuw, toen het Bretonse streepjesoverhemd onderdeel werd van het uniform van de Franse marine. Nu begrijp je meteen waarom blauwwitte strepen ons doen denken aan zee, aan zeilers en zonovergoten zomervakanties.

Strepen zijn een altijd-goed-klassieker (niet voor niets maken ze deel uit van de zogenaamde French Girl look maar ook van de quiet luxury trend). Strepen zijn vrolijk, fris en levendig.

Blauw en wit perfecte zomerkleuren

Blauw en wit zijn om verschillende redenen typische zomerkleuren. Blauw, dat doet denken aan de lucht en de zee, heeft een verkoelend effect, waardoor het ideaal is voor warm weer. Wit daarentegen reflecteert zonlicht, waardoor je je in witte kleding fris en luchtig voelt. Blauw en wit zijn bovendien neutrale kleuren die vrijwel met elke andere kleur kunnen worden gecombineerd. Samen vormen ze een klassieke combinatie die nooit uit de mode raakt. Voor zomer 2024 zien we, naast donkerblauw, ook veel lichtblauwe tinten die zich heel mooi met wit of neutrals laten combineren.

Wie staat blauw en wit?

Zachte blauwtinten voor zomer 2024. Photo courtesy of Ermanno Scervino

Mocht je enige twijfel hebben of blauw of wit of een combinatie daarvan jou staat, dan halen we die direct bij je weg. Deze kleuren en streeppatronen flatteren iedereen. Blauw omdat dat een kleur is die zowel bij koele als warme huidtinten past. Wit omdat deze niet-kleur mooi contrasteert met onze huid en elke teint verheldert. Wit doet bovendien een zongekust huidje mooi uitkomen en is mede daarom in de zomer zo geliefd.

Als we het over strepen hebben, wordt het flatterende effect van blauw en wit nog interessanter. Strepen kunnen namelijk schoonheidsfoutjes camoufleren en je sterke punten accentueren. Verticale strepen kunnen je optisch langer doen lijken, terwijl horizontale strepen in de breedte werken, wat handig kan zijn om proporties in evenwicht te brengen.

Hoe draag je blauw en wit in zomer 2024?

Blauw en neutrals. Photo courtesy of Tod’s

Blauw en wit en de combinatie daarvan zijn beide ongelooflijk stijlvol. Hier zijn een paar tips om ze te dragen:

Casual outfits: ga voor een blauw-met-witte streepbroek met coulisse en combineer die met een overhemd in hetzelfde streeppatroon zoals we dat bij Alberta Ferretti zagen. Je kunt deze look afmaken met een streep-bh. De lange broek kun je ook vervangen door wijde mannelijke boxershorts, een supercoole look voor naar zee.

Tops: combineer een blauw-wit gestreepte top met een denim short, een witte jeans of een wijde witte broek voor een klassieke zomerlook.

Jurken: een gestreepte zonnejurk is fris, comfortabel én chic, perfect voor stranduitjes of informele gelegenheden.

Blazers: een blauwwit gestreepte blazer kan een zomerse twist toevoegen aan je kantoorkleding en doet het vooral goed op warme, zonovergoten dagen. Combineer zo’n jasje met een effen rok of broek.

Overhemden: draag een gestreept mannenoverhemd met een mooie pantalon of een kokerrok voor een wat meer geklede look.

Accessoires

Ook gestreepte accessoires kunnen je zomerlook verrijken en een vrolijke noot toevoegen.

Een gestreepte shopper of crossbody-tas kan een speels element aan je outfit toevoegen.

Een gestreepte sjaal kan een eenvoudige outfit verlevendigen.

Mix en match

Mix and match voor zomer 2024. Photo courtesy of Louis Vuitton

Tot slot kun je blauw en wit of blauwwitte strepen ook heel gemakkelijk combineren en er onverwachte contrasten mee creëren.

Patronen: wees niet bang om strepen te combineren met andere patronen. Strepen kunnen worden gecombineerd met bloemen, stippen, ruiten of zelfs andere strepen voor een opvallend mode statement.

Kleuren: hoewel blauw en wit klassiek zijn, kan het toevoegen van een vleugje kleur via accessoires of extra kledingstukken de outfit dynamischer maken. Denk bijvoorbeeld aan een rode ketting op een blauw-met-wit gestreepte outfit. Frisser kan niet. Dé tandpasta-combinatie bij uitstek.

Klik hier voor de modetrends voor de heren op ADVERSUS

.