Het blijft een dilemma: moet je je haar nu wel of niet wassen voordat je naar de kapper gaat. Het antwoord is: het hangt ervan af…

Moet je je haar nu wel of niet wassen voordat je naar de kapper gaat?

Er wordt wel gezegd dat het beter is je haar niet te wassen voordat je naar de kapper gaat. Is dat waar of een mythe? Moet je je haar nu wel of niet wassen voordat je naar de kapper gaat? Het is een veel gehoorde vraag. Het antwoord hangt af van wat je bij de kapper gaat laten doen. En verder ook van de voorkeur van jouw kapper.

Knipbeurt

Voor knipbeurten is het over het algemeen het beste om met schoon, droog haar in de kapperstoel plaats te nemen. Je kapper kan dan de natuurlijke textuur van je haar goed zien en krijgt ook een idee van hoe het valt. Deze dingen zijn belangrijk voor het bepalen van de meest geschikte haarsnit voor jouw haar. Schoon haar is ook gemakkelijker doorkambaar en te stylen tijdens het knipproces. Als je echter naar een full-service salon gaat waar wassen deel uitmaakt van het kapsel, is het niet strikt noodzakelijk om je haar vooraf te wassen (tenzij je haar echt vies is, was het dan uit respect voor je kapper).

Kleurbehandeling

Als het gaat om haarkleuring of highlights, is de consensus onder professionals dat je je haar 24 tot 48 uur vóór je afspraak moet wassen. Door deze timing kunnen de natuurlijke oliën van je hoofdhuid enige bescherming bieden tijdens het kleurproces, terwijl je ervoor zorgt dat je haar schoon genoeg is om de haarverf effectief te laten inwerken.

Het is belangrijk om na deze wasbeurt geen zware stylingproducten te gebruiken, omdat deze een barrière kunnen vormen tussen je haar en de haarverf. Als je niet zeker weet wat je moet doen, kun je dit altijd het beste rechtstreeks aan je kapper vragen. Deze kan specifieke voorkeuren hebben op basis van de technieken of de producten die hij of zij wil gebruiken.

Sommige stylisten werken voor bepaalde diensten het liefst met haar dat niet kraakschoon is, terwijl anderen daar wel de voorkeur aan geven.

Tips

Ongeacht of je je haar wast vóór je afspraak, er zijn een paar dingen die je beter kunt vermijden:

Stap niet bij je kapper binnen met nat of vochtig haar, tenzij je kapper daar specifiek om vraagt.

Vermijd het gebruik van overmatige hoeveelheden stylingproducten vóór je afspraak.

Was je haar niet vlak voor een kleurbehandeling omdat je hoofdhuid hierdoor gevoeliger kan zijn voor de chemicaliën en je huidirritatie kunt krijgen.

Klik hier voor haartips voor de heren op ADVERSUS