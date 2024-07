Tepelcovers. Wanneer gebruik je ze en hoe kies je ze? Foto Charlotte Mesman

Het is zomer en dat betekent kleding in dunne, soms zelfs doorzichtige materialen. Niet altijd laten die zich gemakkelijk dragen. Soms moeten er hele kunstgrepen aan te pas komen om – laten we zeggen – fatsoenlijk voor de dag te komen. Als het op de bovenkleding aankomt, kunnen huidskleurige bh’s uitkomst brengen. Ook tepelcovers kunnen een oplossing zijn. Het voordeel daarvan is dat je dan ook geen bandjes ziet lopen.

Vroeger werden tepelcovers vaak in een burlesque of theatrale context gebruikt zodat de actrices of danseressen niet geheel bloot optraden maar tegenwoordig maken ze deel uit van de actuele mode en modetrends en nemen ze steeds vaker de plaats van een bh in.

Wat zijn tepelcovers?

Tepelcovers zijn ronde of bloemvormige die aan de huid rond je tepels kleven zodat ze je tepels afdekken en minder goed zichtbaar zijn.

Wanneer gebruik je tepelbedekkers?

Tepelbedekkers kunnen in meerdere gevallen uitkomst bieden. We noemde al doorzichtige tops of jurken maar denk ook aan strapless jurken of jurken of tops met een open rug waaronder je geen bh kunt dragen. Verder zijn ze perfect onder kleding die gemakkelijk tekent, think strakke kleding maar ook satijnen jurken, omdat ze geen lijnen laten zien. Ze worden dan ook vaak gebruikt voor feestelijke of formele gelegenheden, zoals bruiloften.

Maar ook onder strakke T-shirts en hemdjes doen ze het fantastisch. En mocht je je op het strand ongemakkelijk voelen met tepels die door je swimwear heen prikken, dan kun je ook voor die gelegenheden je toevlucht tot tepelbedekkers zoeken.

Hoe kies je tepelcovers die voor jou geschikt zijn?

Er zijn verschillende soorten tepelcovers. De meest bekende zijn: tepelstickers en siliconen covers. Het voordeel van siliconen covers is dat ze herbruikbaar zijn. Na gebruik was je ze met water en zeep en dek je ze weer af met plastic.

Een nadeel is volgens ons dat siliconen pads soms wat zwaar zijn zodat ze je borsten naar beneden trekken. Overigens kun je wel ietwat smokkelen door je borsten, als je ze aanbrengt, wat op te trekken. Ook zijn ze soms net wat meer zichtbaar dan de dunnere en lichtere tepelstickers. Nadeel van tepelstickers daarentegen is dat ze niet herbruikbaar zijn en daarom duurder.

Een andere optie is body of boob tape. Die ziet eruit als een rol Hansaplast maar dan geschikt voor je lichaam. Niet alleen kun je hiermee je tepels afdekken, je kunt je borsten er ook mee shapen. Ook kun je nipple covers met body tape combineren voor extra ondersteuning.

Uiteindelijk hangt het van het gebruik en jouw persoonlijke voorkeur af wat je kiest. Het kan ook heel goed zijn dat je tepelstickers voor bepaalde kledingstukken gebruikt en siliconen pads voor andere. Zo druk je ook een beetje de kosten.

Extra tips

Waar je ook voor kiest, let goed op de kleur. Die moet zoveel mogelijk bij jouw huidskleur aansluiten. Ook de afmeting is belangrijk. Die moet in ieder geval je tepel en tepelhof, de gepigmenteerde huid rond je tepels, afdekken.

Verder is het altijd goed om je covers, zeker als je ze naar een speciale gelegenheid gaat dragen, van tevoren te testen zodat je zeker weet dat ze goed blijven zitten maar ook dat ze geen irritatie veroorzaken.

Zorg ervoor dat je de covers altijd aanbrengt op een schone en droge huid. Bij warm weer en op het strand kies je voor pads die vocht- en waterbestendig zijn.

