Ken jij de Hugo Spritz, het kleine broertje van de Aperol Spritz?

Links: Hugo Spritz. Foto Charlotte Mesman

Als je deze zomer (net zoals ik) in Italië komt, dan kom je vroeg of laat Hugo tegen. Daarbij bedoelen we niet een manspersoon maar een verfrissende cocktail, het broertje in light versie van de Aperol Spritz, die de afgelopen jaren steeds populairder in il bel paese (lees: Italië) is geworden. Het is een heerlijk aperitief waarin de bloemige smaak van vlierbloesem wordt gecombineerd met bubbels (Prosecco) tot een perfect zomerdrankje. De Hugo Spritz wordt in Italië ook wel kortweg ‘Hugo’ genoemd en je spreekt het uit als ‘Oegoo’. Dit drankje is trendy (al was het alleen al om de grappige naam)!

Hugo Spritz

De Hugo Spritz bevat gewoonlijk de volgende ingrediënten:

Vlierbloesemlikeur (bijvoorbeeld SambHugò, een samentrekking van Sambuco, vlierbes, en jawel, Hugo!) of (alcoholvrije) vlierbloesemsiroop

Prosecco

Koolzuurhoudend (prik)water

Verse muntblaadjes

Limoenschijfjes (of citroen)

IJsblokjes

Kenmerkend voor deze cocktail is zijn lichte, bloemige en lichtzoete smaak met een verfrissende muntachtige afdronk. De vlierbloesem zorgt voor een delicate zoetheid die doet denken aan een mix van lychee en peer, terwijl de Prosecco een fris, bruisend element toevoegt. De limoenschuifjes geven het drankje een subtiele citrussmaak.

Oorsprong van de Hugo

De Hugo Spritz is relatief jong. Het werd, zo zegt men, in 2005 uitgevonden door Roland Gruber, een Italiaanse barman die werkt in de San Zeno Bar in de regio Zuid-Tirol in het noordoosten van Italië. Gruber ontwikkelde de Hugo als alternatief voor de populaire Aperol Spritz, met als doel een lichtere, meer verfrissende optie te creëren. Het verhaal gaat dat Grubers recept aanvankelijk citroensiroop bevatte, maar dat hij het drankje later verfijnde door deze siroop te vervangen door vlierbloesemsiroop, wat het kenmerkende ingrediënt van de Hugo Spritz werd. Niet duidelijk is waar de naam ‘Hugo’ vandaan komt.

Populariteit in Italië en daarbuiten

Ondertussen is de Hugo Spritz steeds populairder geworden, in Italië maar ook daarbuiten, en dat is niet verwonderlijk. Het lichte, bloemige smaakprofiel maakt het perfect voor warme zomerdagen. Vergeleken met sommige andere cocktails heeft de Hugo Spritz bovendien een relatief laag alcoholgehalte, perfect dus voor als je graag een wat minder alcoholisch drankje wilt. Daarbij komt dat de Hugo Spritz eenvoudig te maken en geen speciale bartendingvaardigheden of –apparatuur vereist. Maar het waren vooral de sociale media die dit drankje tot misschien wel het meest trendy drankje van zomer 2024 maakte.

