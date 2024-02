Lifestyle trend. Warmtedekens zijn hot! Letterlijk en figuurlijk :-)

Warmtedekens met infrarood technologie die je over je stoel legt, zijn enorm geliefd. Zo’n knuffeldeken (zonder draad!) is lekker warm en hip.

Lifestyle trend. Warmtedekens zijn hot!

Bij warmtedekens dacht ik tot voor kort enkel aan van die ‘ouderwetse’ elektrische dekens voor op bed. Van die dekens die je voor het slapengaan aanzet door de stekker in het stopcontact te steken zodat je tegen bedtijd in een warm nestje kruipt. Dit soort dekens zijn er natuurlijk nog steeds maar er is ook een heel nieuwe generatie bijgekomen: draadloze knuffelachtige warmtedekens die je tijdens het internetten op je computer, op je werk en zelfs in de auto gezelschap houden. Je drapeert ze over je stoel (of bank), gaat erop zitten en een behaaglijke warmte stroomt door je lichaam.

Veel warmtedekens werken tegenwoordig dankzij infrarood technologie, een weldaad voor je lichaam. Geen wonder dat ze steeds populairder zijn. Omdat ze draadloos zijn kun je ze bovendien overal mee naartoe nemen. Kies je voor een grote batterij dan kun je je wel drie tot zes uur aan zo’n deken warmen. Deze moderne warmtedekens staan ook nog eens leuk in je interieur. Ze komen in allerlei kleuren en materialen tot zelfs een soort imitatie-schapenvacht toe.

Een warmtedeken is niet alleen een verwennerij, maar zo’n behaaglijke warmtebron op je stoel heeft ook nog eens allerlei voordelen:

1. Het kan schelen in je energierekening: omdat zo’n deken je gedurende de dag lekker warm houdt, kan de thermostaat gemakkelijk een graadje (of meer) lager.

2. Warme(re) handen en voeten: warmte in ons lichaam, ook in de handen en voeten, komt van binnenuit. Als je lichaam goed warm is, zullen zelfs extremiteiten als je handen en voeten opwarmen. Het kan dus ook een uitkomst zijn als je last hebt van koude handen en voeten.

3. Pijnverzachtend: warmtedekens kunnen verlichtingen geven bij chronische pijn in gewrichten en spieren, ook omdat de warmte gelijkmatig verspreid over het lichaam wordt afgegeven.

4. Verlichting bij spierpijn: maar ook als je er in de sportschool even hard aan hebt getrokken en met spierpijn of misschien wel verkrampte spieren te maken hebt, kan een warmtedeken een steentje bijdragen. De warmte verbetert de bloedcirculatie waardoor je spieren sneller herstellen.

5. Verlichting bij stijve nek of rugpijn: andere pijntjes waar iedereen op z’n tijd wel mee te kampen krijgt, zijn een stijve nek of rugpijn. Ook in dit geval kan een warmtedeken de pijn verzachten.

6. Goed voor je humeur: een warmtedeken heeft een ontspannend effect op je lichaam maar ook op je geest. De warmte voelt aangenaam en gezellig aan. Vergeten zijn de tijden dat je verkrampt en verkleumd van je bureaustoel opstaat. Zo’n warme knuffel maakt zelfs werken achter de computer aangenamer. Het zou als niet verbazen als zelfs je productiviteit erdoor op vooruit gaat!

Natuurlijk is een warmtedeken geen remedie tegen ziekten maar het is wel een kleine verwennerij voor lichaam en geest die een steentje kan bijdragen om het leven wat aangenamer te maken.