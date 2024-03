10 Modetrends voor voorjaar 2024 van de Paris Fashion Week. Foto Charlotte Mesman

Tijdens de Paris Fashion Week van eind februari, begin maart gaven we onze ogen goed de kost. De looks van het modevolk en maar ook van de modellen waren natuurlijk weer fantastisch. Hoewel het in de mode tegenwoordig allemaal om een eigen unieke stijl draait, probeerden we er toch grote lijnen in te vinden.

Als je in aesthetics wilt denken, dan zagen we zowel de quiet luxury trend met zijn klassieke tijdloze high end looks als de mob wife esthetiek voorbijkomen. In die laatste optiek moeten de faux fur jassen worden gezien die we op de catwalks maar ook op het modepubliek en verschillende modellen zagen.

Ook office core liet zijn invloed gelden. Dit is een kantoor look maar dan wel met een extra vrouwelijk touch. Denk hierbij aan een kokerrok met een split en daaronder een paar slingbacks.

Maar hiermee hebben we het nog lang niet gehad. We zetten 10 microtrends voor 2024 voor je op een rijtje. Ze komen regelrecht uit Parijs.

Bordeauxrood (Hermès is hier een grote trendsetter)

Faux fur bontjassen (hot!)

Ballerina’s, al dan niet met beenwarmers

Trui over je schouders geknoopt (knipoog naar de jaren ’80)

Total denim looks (deze trend is weer helemaal opgelaaid)

Brillen met transparante glazen, een trend die onder de modellen heel geliefd is

Broekloos, in je onderbroek/zwembroek de straat op (Miu Miu is hier de grote trendsetter)

Shirtloos, met andere woorden: je blazer draag je zonder bh of top

Gekleurde panty’s, liefst in felle tinten (rood, oranje, kobaltblauw)

Big shoulders, maar dan ook echt héél breed, zoals topmodel Joan Smalls bij Balenciaga liet zien.

Topmodel Joan Smalls bij Balenciaga in Paris. Foto ADVERSUS

Bekijk onze streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren.

