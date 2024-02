De mob wife trend grijpt om zich heen. Ook tijdens de Copenhagen Fashion Week komen we deze modetrend in de streetstyle tegen.

Streetstyle 2024. De mob wife trend ook tijdens de Copenhagen Fashion Week. Photo courtesy of the Copenhagen Fashion Week

De Copenhagen Fashion Week staat in het teken van de mode voor winter 2024 2025. De streetstyle is een heel ander verhaal. Daar komen we, ondanks (of juist vanwege) het koude en grijze weer véél kleur en fantasieën tegen. De quiet luxury trend doet nog wel mee, maar is een tegenhanger die snel aan populariteit wint, en wel een heel spectaculaire: de mob wife trend. Met andere woord: we gaan ons kleden als een ‘maffia vrouw’!

De mob wife trend

Wat je je bij de mob wife trend, een modetrend voor 2024 die opeens overal om zich heen grijpt, moet voorstellen? Een opzichtige glam stijl, geïnspireerd door vrouwelijke personages in maffiafilms en tv-shows, zoals Carmela Soprano en Adriana Las Cervas in The Sopranos. Denk verder ook aan films als The Godfather en Goodfellas. De trend zag het licht op, je raadt het al, TikTok en wordt inmiddels omarmd door beroemdheden en influencers.

De look wordt vaak geassocieerd met Italië en is gedurfd en zwoel, en soms zelfs een tikkeltje ordinair. Kritiek op het dragen van vintage bontjassen kon niet uitblijven maar gelukkig zijn er ook moderne mob wife dames die voor faux fur jassen kiezen.

De ‘maffiavrouw’-esthetiek is, zoals gezegd, een sterke tegenpool van het minimalisme van de afgelopen jaren en omarmt een meer maximalistische benadering van mode. Of het een voorbijgaande rage of een blijvende trend is valt nog te bezien, maar de invloed ervan is onmiskenbaar in modeland.

Zo ziet de mob wife look eruit

Wat je je er precies bij moet voorstellen? Allereerst is het dus héél andere koek dan het minimalisme van de quiet luxury trend en de frisse look van de clean girl aesthetic trend. Die trends gaan we niet achter ons laten maar we krijgen er een bonte, nieuwe trend bij. Key items in de mobe wife look zijn:

nauwsluitende jurken

leer

vintage bontjassen (of liever: faux fur jassen)

grote zonnebrillen

opzichtige gouden sieraden

zware make-up

Een kleur die we veel in deze look tegenkomen, is rood, een kleur die staat voor passie en gevaar. Deze kleurtrend sijpelt momenteel zelfs door naar de schoenentrends voor 2024 want opeens zijn rode schoenen, in het bijzonder, rode loafers helemaal hot!

Streetstyle looks bij de Copenhagen Fashion Week

We zochten een aantal streetstyle looks van de Copenhagen Fashion Week voor je uit zodat je een beter beeld krijgt van deze nieuwe en spraakmakende trend. Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren. Fashion is fun! Dat is maar weer bewezen :-)

