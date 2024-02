Zo vind je de juiste bh voor jouw lichaam en kleding

Wat voor een bh je draagt, hangt niet alleen af van je lichaamsbouw maar ook van je kleding. Het is niet gemakkelijk om juiste bh te vinden. Niet alleen de maat is belangrijk, ook het type moet je zorgvuldig kiezen. Bij strakke, doorzichtige of laag uitgesneden kleding luistert het helemaal nauw.

Hoe vind je de juiste bh voor jou?

Om de juiste bh te vinden, moet je rekening houden met je borstomvang, de vorm van je borsten en natuurlijk jouw eigen persoonlijke smaak. Verder is het ook belangrijk dat je bh lekker zit en ondersteuning geeft. Je bh mag niet te knellen, niet alleen omdat dat niet comfortabel is en je bloedsomloop kan verstoren maar ook omdat het niet mooi is als je bh te strak zit, zeker niet als je strakke bovenkleding draagt (think vetrolletjes!).

Welke type bh’s zijn er?

Er zijn verschillende soorten bh’s waar je uit kunt kiezen.

T-shirt bh : deze klassieke voorgevormde bh komt zonder versieringen of fantasie en het liefst zonder naden zodat je er door je T-shirt heen niets van ziet.

: deze klassieke voorgevormde bh komt zonder versieringen of fantasie en het liefst zonder naden zodat je er door je T-shirt heen niets van ziet. Balconette : dit model heeft lager uitgesneden cups die wat dichter bij elkaar staan en schouderbandjes die wat wijder uit elkaar zijn geplaatst. Dit balconette, de naam zegt het al, creëert een mooi, vol decolleté, en is geschikt voor vollere borsten maar ook voor als je borsten wat meer uit elkaar staan.

: dit model heeft lager uitgesneden cups die wat dichter bij elkaar staan en schouderbandjes die wat wijder uit elkaar zijn geplaatst. Dit balconette, de naam zegt het al, creëert een mooi, vol decolleté, en is geschikt voor vollere borsten maar ook voor als je borsten wat meer uit elkaar staan. Demi-bh: ook deze beha heeft lage (halve) cups, in dit geval tot om en nabij je tepels. Vaak zijn de cups van onderen opgevuld zodat je borsten worden opgetild en het bovenste gedeelte mooi uitkomt. Dit soort bh’s zijn vooral geschikt bij lager uitgesneden tops en zorgen voor een ultrasensueel decolleté.

ook deze beha heeft lage (halve) cups, in dit geval tot om en nabij je tepels. Vaak zijn de cups van onderen opgevuld zodat je borsten worden opgetild en het bovenste gedeelte mooi uitkomt. Dit soort bh’s zijn vooral geschikt bij lager uitgesneden tops en zorgen voor een ultrasensueel decolleté. Beugel-bh : de beugels in deze bh’s zorgen voor maximale ondersteuning en houden alles – of je nu veel of weinig hebt – mooi op z’n plaats.

: de beugels in deze bh’s zorgen voor maximale ondersteuning en houden alles – of je nu veel of weinig hebt – mooi op z’n plaats. Strapless bh : dit is de klassieke beha zonder bandjes, al dan niet met voorgevormde cups. Het is dé bh voor outfits met blote schouders.

: dit is de klassieke beha zonder bandjes, al dan niet met voorgevormde cups. Het is dé bh voor outfits met blote schouders. Plak bh : steeds populairder is ook de plak bh die enkel bestaat uit twee cups met een siliconenvulling die aan je borsten plakt. Het is méér dan een strapless bh want je hebt niet alleen geen bh-band maar ook geen schouderbandjes. Deze bh is dé oplossing voor outfits met een laag uitgesneden rug.

: steeds populairder is ook de plak bh die enkel bestaat uit twee cups met een siliconenvulling die aan je borsten plakt. Het is méér dan een strapless bh want je hebt niet alleen geen bh-band maar ook geen schouderbandjes. Deze bh is dé oplossing voor outfits met een laag uitgesneden rug. Push-up bh : deze bh duwt je borsten omhoog en naar elkaar toe waardoor je decolleté voller lijkt.

: deze bh duwt je borsten omhoog en naar elkaar toe waardoor je decolleté voller lijkt. Bralette : dit is een niet voorgevormde beha die heel comfortabel in het dragen is maar wel weinig ondersteuning biedt.

: dit is een niet voorgevormde beha die heel comfortabel in het dragen is maar wel weinig ondersteuning biedt. Sport-bh: deze bh is speciaal ontworpen om tijdens het sporten maximale ondersteuning te bieden en is vochtregulerend.

Sommige beha’s hebben voorgevormde cups die je kunt uitnemen, al naar gelang je outfit.

Hoe vind je jouw maat?

Een bh maat is enorm persoonlijk. Bovendien kan die variëren in de tijd. Het is daarom handig als je weet hoe je, op elk moment in je leven, de perfecte maat bh voor jouw lichaam kunt vinden.

Allereerst dit: een bh-maat bestaat uit een cijfer en een letter. Het cijfer staat voor de onderwijdte (in centimeters), de letter staat voor de cupmaat (A is het kleinst, enzovoort). Om de juiste bh-maat voor jouw lichaamstype te vinden, moet je dus de omvang van je onderwijdte (dat is de bh-band) en de omvang van je boezem kennen. Dat doe je als volgt:

a. meet je onderwijdte, dat is de omvang van je ribbenkast net onder je borsten. Sta ontspannen en trek het meetlint niet te strak, maar houd het ook niet te los want een bh-band is elastisch, dus je hebt altijd nog wat speling. Let erop dat je het meetlint horizontaal om je lichaam legt zodat je zo precies mogelijk meet.

b. meet je borstomvang, dat is het volste deel van boezem. Er wordt wel aangeraden om deze maat te nemen mét bh aan. Sta rechtop en trek ook nu het lint niet te strak.

Je hebt nu de maten die je nodig hebt om juiste maat bh te vinden:

a. onderwijdte (het cijfer in je bh-maat): deze maat is gemakkelijk af te leiden van jouw eigen onderwijdte in centimeters. De vuistregel is dat je 2 cm speling naar boven of naar onder aanhoudt. Een praktisch voorbeeld. Stel dat je onderwijdte 89 centimeter is. Je officiële bh maat is dan 90. Een ander voorbeeld. Stel dat je onderwijdte 101 centimeter is. Je officiële maat is dan 100.

b. borstomvang (dit is de letter in je bh-maat): er zijn allerlei tabellen op internet te vinden die aangeven welke cupmaat bij jouw aantal centimeters hoort, maar er wordt ook wel eens een rekensom op losgelaten. Die is als volgt: aantal centimeters borstomvang minus aantal centimeters onderwijdte. Het verschil in centimeters is een aanduiding voor je cupmaat. Ook hier zijn weer tabellen voor. Check internet.

Welk type bh?

Verder is het belangrijk dat je bij jezelf nagaat, welk type bh je nodig hebt (soms heb je er meerdere nodig). Dat hangt af van jouw lichaam maar ook van je outfit. Balconette-bh’s zijn, we zeiden het al, bijvoorbeeld ideaal voor breder geplaatste borsten, terwijl demi-bh’s goed geschikt zijn voor laag uitgesneden tops.

Ook al ken je je maat, een bh moet gepast worden! Het is niet een aankoop die je zomaar even doet. Een bh moet comfortabel aanvoelen, de band moet nauw aansluiten zonder te strak te zitten en de cups moeten je borsten mooi omsluiten (ze cups mogen aan de bovenkant en zijkanten niet ‘overlopen’). Ook mag de bh niet te strak zitten om rolletjes, bijvoorbeeld op je rug, te voorkomen.

Pas als je de maat en het type bepaald hebt, kijk je naar kleur en afwerkingen. Vooropstaat dat je bh als gegoten moeten zitten!

Klik hier voor de modetrends voor de heren op ADVERSUS