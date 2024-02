Haartrends 2024. De comeback van de pixie cut. Iets voor jou?

Heb jij zin in een nieuwe haar look? Misschien is de moderne pixie cut iets voor jou. Het zou wel eens dé haartrend voor 2024 kunnen worden.

Haartrends 2024. De comeback van de pixie cut. Foto Charlotte Mesman

De pixie cut is al sinds lange tijd een symbool van lef in de wereld van de haarmode. Dit korte en chique kapsel zag het licht in de jaren ‘50 en werd populair door iconische figuren als Audrey Hepburn en Mia Farrow. Sindsdien hebben we nooit meer afscheid genomen van dit pittige en stijlvolle korte koppie. Sterker nog, de pixie cut staat weer in het middelpunt van de belangstelling. Het zou wel eens een heel grote haartrend voor 2024 kunnen worden.

Pixie cut: dé it-girl haartrend voor 2024

Haartrends 2024. De comeback van de pixie cut. Foto Charlotte Mesman

Mode-experts voorspellen dat dit klassieke en toch moderne kapsel dit jaar overal te zien zal zijn, vooral tijdens het lenteseizoen. Het zou wel eens dé it-girl haartrend van het jaar kunnen worden. Overal zien we dit korte kapsel weer opduiken. Ook op de catwalks voor winter 2024 2025 zien we het overal. Bekijk onze streetstyle foto’s van modellen off-duty tijdens de Paris Fashion Week maar eens.

Klassiek maar rebels

Haartrends 2024. De comeback van de pixie cut. Foto Charlotte Mesman

Eén van de redenen voor de blijvende populariteit van de pixie cut is het vermogen om zich aan te passen aan verschillende stijlen en voorkeuren. In 2024 voegen haarstylisten een rebels vleugje toe aan deze klassieke look, waardoor het een eigentijdse twist krijgt en het naar een hoger niveau wordt getild met een frisse uitstraling.

Haartrends 2024. Kort kapsel met laagjes. Foto Charlotte Mesman

Bovendien wordt de pixie cut wel geroemd vanwege het low maintenance karakter en het gemak van styling. De korte kapsels die wij tijdens de modeweken voor herfst winter 2024 2025 spotten, zien vrij kort met korte laagjes en een superkorte pony. De oren zijn vrij en bloot, al dan niet met ‘bakkebaarden’ die in een puntje zijn geknipt.

Durf jij het aan?

De stap naar een pixie cut kan groot zijn, omdat het om een heel kort kapsel gaat. Zoals altijd is het advies om het in stappen te doen, zeker als je van lang haar komt. Heb je eenmaal zo’n kort koppie, dan wordt het pas echt leuk. Je kunt ervoor kiezen om er je signatuur hair look van te maken maar je kunt het kapsel ook laten uitgroeien. Dan doorloop je allerlei stadia en haarlengtes waarin je volop kunt experimenteren en samen met je kapper spannende looks kunt creëren.

De pixie cut is en blijft dus geliefd onder de modeliefhebbers en modellen. Of je nu de klassieke coupe omarmt of experimenteert met hedendaagse varianten met korte laagjes en een superkorte pony, dit iconische kapsel blijft een symbool van empowerment en zelfexpressie voor al die vrouwen (misschien ook jij?) die op zoek zijn naar een chique en zelfverzekerde look.

