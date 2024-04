Jezelf opmaken achter het stuur? Liever niet!

Waarschijnlijk ken je het wel: nadat je ‘s ochtends vijf keer hebt gesnoozed, is het eindelijk gelukt om jezelf uit bed te slepen. Snel trek je je kleding aan en poets je je tanden voordat je in de auto springt naar werk. Je wilt natuurlijk niet te laat komen! In alle haast had je geen tijd meer om je make-up te doen, dus doe je het nog even snel tijdens het rijden. Maar is dit eigenlijk wel toegestaan? In dit artikel gaan we hier dieper op in.

Mag je je opmaken achter het stuur?

Aangezien het gevaarlijke verkeerssituaties op kan leveren zou je denken dat er regels voor zijn. Toch is dat niet zo. Er is geen wet die stelt dat je niet je make-up of haar mag fatsoeneren achter het stuur. Wel kun je beboet worden voor de mogelijke gevolgen van het al rijdend opmaken. Ga je bijvoorbeeld slingeren omdat je je gevallen lippenstift moet oprapen, dan kun je bekeurd worden voor gevaarlijk rijgedrag.

Gevaarlijk rijgedrag

Heel even je aandacht op de weg verliezen kan al grote gevolgen hebben. Dit komt doordat je bij een snelheid van 100 kilometer per uur bijna 30 meter per seconde aflegt. Even kort je ogen niet op de weg gericht en je zit dus zo op je voorganger.

In de Wegenverkeerswet staat dat het verboden is om gedrag te vertonen waarmee je de verkeersregels overtreedt of waarmee je door jouw schuld een ongeval veroorzaakt. Overtreed je deze regels? Dan kan je in de meeste gevallen een geldboete verwachten, variërend van € 100,- tot € 1.000,-.

Gevolgen bij een ongeval

Of je verzekeraar de schade vergoedt na een ongeluk, ligt aan welke autoverzekering je hebt afgesloten. Iedere autobezitter is verplicht een WA-verzekering af te sluiten. Deze verzekering betaalt de schade die jij veroorzaakt aan anderen. Schade aan je eigen auto wordt pas vergoed wanneer je een uitgebreidere verzekering hebt. Beperkt casco dekt specifieke schade en voor de meest uitgebreide dekking heb je een allriskverzekering nodig.

Als je verzekeraar kan bewijzen dat je de schade hebt veroorzaakt door onoplettend rijgedrag, bijvoorbeeld door je wenkbrauwen te epileren tijdens het rijden, dan kunnen zij de schade op je verhalen. Je draait dan zelf op voor de kosten.

Regels niet overal hetzelfde

In Nederland mag je volgens de wet dus best wat doen achter het stuur, mits dit geen gevaarlijke situaties oplevert. In landen om ons heen ligt dat soms net wat anders. Zo moet je in België altijd zonder afleidingen en met vrije handen je auto besturen. Dit betekent dat je een boete kunt krijgen voor eten, drinken of opmaken achter het stuur. Check dus voor een vakantie goed of je op de hoogte bent van alle regels.

Hou het veilig

Het lijkt misschien een ramp om een keer onopgemaakt op het werk te verschijnen. Maar vergeet niet dat de gevolgen van even je aandacht verliezen in het verkeer veel ernstiger kunnen zijn. Waarschijnlijk zullen je collega’s niet eens opmerken als je zonder mascara of foundation het kantoor binnen komt wandelen.