Waarom je je wenkbrauwen nooit teveel moet epileren

Je kunt je wenkbrauwen verschillende vormen geven, van recht tot hoekig tot rond. Verzorgde wenkbrauwen zijn een must, maar ga niet te ver. Houd de natuurlijke vorm van je wenkbrauwen aan. Dat is de vorm die het beste bij je past. Dat is de vorm die moeder natuur voor jou heeft bedacht!

Als je je wenkbrauwen epileert, kun je het beste niet aan de haartjes aan de bovenkant komen. Hooguit werk je je wenkbrauwen van onderuit bij (maar ook dat hoeft tegenwoordig niet meer).

Volle wenkbrauwen maken jong!

Op dit moment zijn volle wenkbrauwen weer helemaal in. We hebben het niet over dik aangezette jaren ’80 wenkbrauwen, maar over natuurlijke en verzorgde volle wenkbrauwen. Het voordeel van volle wenkbrauwen is dat het jonger maakt. Volle wenkbrauwen zijn wel behoorlijk dominant en doen het daarom vooral goed als je een hoog voorhoofd hebt.

Dunne wenkbrauwen zorgen direct voor een verzorgd uiterlijk, maar accentueren de boog die het bot net onder je wenkbrauwen maakt. Als je ouder wordt, tekent dit bot zich vaak scherper af. Dunne wenkbrauwen accentueren dit bot dan nog eens extra. Dit kan soms voor een gemaakt en onnatuurlijk effect zorgen.

Heb je je wenkbrauwen de gewenste vorm gegeven, vul ze dan in met wat donkere oogschaduw en een kwastje. Doseer de hoeveelheid oogschaduw op het kwastje door met het kwastje even op de rug van je hand te tikken. Werk vooral de binnenkant van je wenkbrauwen, vlakbij je neus goed af.

Behalve oogschaduw kun je ook wenkbrauwpotlood of beter nog een speciale wenkbrauwliner gebruiken. Wenkbrauwliners zien eruit als een soort pennetje. Je kunt er uiterst nauwkeurig mee werken.

