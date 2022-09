Dit zijn de schoenentrends voor herfst winter 2022

Schoenentrends herfst winter 2022 2023. Photos courtesy of N21, Dior, Max Mara, Ermanno Scervino, Miu Miu

De tijden dat we automatisch elke dag naar onze witte sneakers grepen, of naar die enkellaarsjes, zijn voorbij. De schoenentrends voor herfst winter 2022 2023 laten een heel gevarieerd beeld zien (een beetje zoals in de modetrends). Eigenlijk valt er geen touw aan vast te knopen.

Platform schoenen bij Valentino. Photo courtesy of Valentino

Voordat we bepaalde schoenentrends gaan uitlichten – dat gaan we doen als de trends zich iets meer gekristalliseerd hebben -, zetten we eerst de typen schoenen en laarzen die op we op de catwalks voorbij hebben zien komen, voor je op een rijtje.

Soklaarzen bij Max Mara. Photo courtesy of Max Mara

Enkellaarsjes

Laarzen tot aan de knie

Hot: biker boots!

Cowboy boots

Cuissardes (lieslaarzen)

Pantaboots: laarzen die een soort broek vormen

Comeback: platform boots

Klassieker: puntige stiletto laarzen tot aan de knie

Blijvertje: Chelsea boots met elastische zijkanten

Fuckly: laarsjes als Puddles, sandalen en pantoffels als Birkenstocks, Uggs, Crocs

Platform sneakers

Futuristische sneakers

Slingbacks en kitten heels, ook in futuristische versies

Mocassins, bij Louis Vuitton zelfs met open teen

Klassieke pumps met puntige neus

Platform schoenen en sandalen (ook overdreven hoog)

Ballerina’s

Sandaaltjes met versieringen

Kijk maar eens wat je nog in de kast hebt staan. Er zullen vast schoenen of laarzen bij staan die je tijden niet hebt gedragen en die opeens weer kunnen. Dit rijtje is bedoeld om gewoon weer even bij je schoenen stil te staan en om niet automatisch elke dag in hetzelfde paar te schieten, of om elke keer dezelfde stijl te kopen.

Futuristische pumps bij Dior. Photo courtesy of Dior

Let ook even op de kleuren, want ook die zijn deze winter opvallend. Van gedekte kleuren tot felle modekleuren als fuchsia en bladgroen.

Het komende seizoen mag het anders, opvallender, grappig, gek, cool, hot.

