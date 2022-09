Psychologie. Winterdepressie. Komt het je bekend voor?

Koude, korte en donkere dagen en maar weinig licht. De winter is niet het meest favoriete seizoen. Het gebrek aan licht heeft een negatieve invloed op ons humeur. Soms kunnen we er echt depressief van worden. Seasonal Affective Disorder (SAD) is een erkend fenomeen. Laten we eens kijken wat het precies inhoudt.

Wat is Seasonal Affective Disorder (winterdepressie)?

Seasonal Affective Disorder wordt – heel kort door de bocht – wel aangeduid als ‘winterdepressie’. In het verleden werd het vooral gezien als een stemmingsstoornis die alleen in het winterseizoen voorkomt. Tegenwoordig ziet men SAD niet enkel als een stemmingsstoornis in de winter maar als een aanhoudende depressieve stemming die in specifieke periodes van het jaar komt en vervolgens weer weggaat. Er is dus een bepaald seizoensgebonden patroon (dat zich herhaalt).

Sommige mensen hebben vooral last van de seizoenswisselingen. De klassieke SAD doet zich echter in de winter voor. De symptomen daarvan zijn: excessief veel slapen, weinig energie en aanhoudende sombere gevoelens. Verder kan ‘winter-SAD’ ook gepaard gaan met een verhoogde eetlust die kan leiden tot obesitas en concentratieproblemen. SAD in de zomer gaat vooral gepaard met angstgevoelens, verminderde eetlust, prikkelbaar zijn en slapeloosheid.

Hebben mannen en vrouwen er in gelijke mate last van?

In het algemeen hebben vrouwen meer last van depressies als reactie op omstandigheden (rouw, scheiding, teleurstellingen) dan mannen. Dit geldt ook voor SAD. Het komt eerder bij vrouwen voor dan bij mannen. De reden daarvoor is niet bekend. Het is mogelijk – maar het staat niet vast – dat het te maken heeft met de biologische en hormonale ritmes van het vrouwelijk lichaam. Wel is het zo dat depressiviteit in mannen vaak minder snel wordt vastgesteld. Mannen lopen er minder mee te koop en gaan ook minder snel naar een specialist om diagnose te laten stellen.

Wat kun je tegen SAD doen?

SAD komt en gaat. Het is dus een stoornis die verdwijnt zodra het seizoen, winter of zomer, dat er de oorzaak van is, voorbij is. Maar ondertussen kan het je leven in een bepaalde periode van het jaar wel behoorlijk bemoeilijken. In geval SAD je normale functioneren in de weg staat is het aan te raden om hulp te zoeken. De huisarts kan je verder helpen.