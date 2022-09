Deze oorbellen vielen ons op in de streetstyle mode in Milaan. Foto Charlotte Mesman

Eigenlijk ben ik zelf niet zo’n oorbellen fan – teveel werk :-) erg hè? – maar bij anderen vind ik het vaak heel erg leuk. Tijdens de Milan Fashion Week merkte ik dat ik toch ook steeds weer over oorbellen in de streetstyle mode viel.

Deze oorbellen vielen ons op in de streetstyle mode in Milaan. Foto Charlotte Mesman

Oorbellen met strass bijvoorbeeld kunnen echt iets voor je look doen. Ze reflecteren het licht en dat zie je ook in de gezicht terug. Doorzichtig strass in een zilverkleurige setting is feestelijk maar ook gekleurde stenen kunnen je look opluisteren. Match ze met je outfit (matchen is terug in de mode!).

Deze oorbellen vielen ons op in de streetstyle mode in Milaan. Foto Charlotte Mesman

Ook grote of lange oorbellen met een unieke, aparte twist kunnen je look iets extra’s meegeven. Tegenwoordig draag je ze wanneer je maar wilt. Net zo goed overdag als ’s avonds. En zelfs in combinatie met een zonnebril. Voor een echte fashionista look breng je je haar dan ook nog eens strak naar achteren met die (fashionista) middenscheiding.

Deze oorbellen vielen ons op in de streetstyle mode in Milaan. Foto Charlotte Mesman

En dan heb je natuurlijk ook nog de designers bijoux, modeaccessoires die alleen al de aandacht trekken vanwege het logo dat erin verwerkt is. Of je dat iets vindt (en of je het geld ervoor over hebt) is een persoonlijke keuze.

In ieder geval is en blijft het altijd leuk om te kijken wat anderen met modeaccessoires doen en hoe ze ze dragen. Misschien steek je er nog ideeën van op.

Misschien ook leuk om te weten: niet alleen de dames droegen tijdens de Milan Fashion Week voor zomer 2023 (eind juni 2022) opvallende oorbellen, maar vooral ook die heren. Die gingen massaal aan de parels. Grote pareloorbellen, meestal enkel in één oor, zijn dé streetstyle trend voor de heren.

Klik hier voor streetstyle foto’s voor de heren