Deze jassentrends voor winter 2022 2023 maken je look

Jassentrends voor winter 2022 2023. Teddy jas bij Max Mara. Photo courtesy of Max Mara

De jassentrends voor winter 2022 2023 zijn, in één woord, stoer. We gaan voor echte statement jassen. Lange klassiekers maar dan uitvergroot en met moderne volumes.

Fuchsia jas bij Valentino. Photo courtesy of Valentino

Zo hebben veel modeontwerpers de oversized blazer als uitgangspunt genomen voor vernieuwende winterjassen voor het komende seizoen. Grote schouders en idem volumes zijn een trend.

Ook de klassieke lange jas wordt deze winter een topper maar dan ook hier in een stoere versie.

Klassieke jas bij Stella McCartney. Photo courtesy of Stella McCartney

Puffercoats, van die doorgestike (gewatteerde) jassen, zijn een beetje op hun retour maar je komt er nog steeds goed mee voor de dag.

Helemaal hot zijn teddyjassen en hier geldt weer: the bigger the better. Max Mara kwam bovendien niet alleen met teddyjassen maar ook met teddyrokken.

Ook als het op winterjassen aankomt, is monochroom een trend. Dat betekent dus effen kleuren en het liefst ook een nog outfit eronder in dezelfde look and feel én kleur als je jas.

Camel en zwart zijn klassiekers die dit winterseizoen een grote comeback gaan maken maar ook felle kleuren als fuchsia, groen, geel en oranje gaan we zien, dragen en beleven!

Bekijk de foto’s maar eens en laat je alvast inspireren voor jouw modelook voor winter 2022 2023.

