Deze kapseltrends voor winter 2022 2023 zagen wij bij Max Mara

Om meer over de kapseltrends voor winter 2022 2023 te weten te komen, kijken we natuurlijk naar de hair looks backstage bij de modeshows.

Strakke kapsels met middenscheiding bij Max Mara. Photo courtesy of Max Mara

Als we meer over de kapseltrends voor winter 2022 2023 willen weten, moeten we natuurlijk de catwalk en backstage foto’s erbij pakken. Vandaag nemen we de hair looks bij de modeshow van Max Mara onder de loep.

In de nieuwe wintercollectie van het Italiaanse modehuis zagen we opvallend veel capuchons en capuchon-mutsen (bivakmutsen die het gezicht vrijlaten) voorbijkomen. Daar waren de hair looks natuurlijk wel een beetje op afgestemd. Het haar van de modellen moest geen onnodige volumes creëren onder die capuchons en mutsen.

Maar afgezien daarvan weerspiegelen de kapsels bij Max Mara ook de haartrends voor het komende seizoen.

Voor lang haar zien we haar dat glad naar achteren is gebracht met een strakke middenscheiding. Over het haar is een licht glanzend haarproduct aangebracht. Elk haartje ligt op z’n plek. Van achteren is het haar in een lange vlecht bijeengebonden.

Voor half lang haar zien we een rechte bob, steil geföhnd, dus weer héél erg netjes, en opnieuw met een middenscheiding.

Goed om te weten: deze beide hair looks zijn toppers voor winter 2022 2023. De influencers en fashionista’s zweren bij deze looks.

Pixie cut met rafelige pony bij Max Mara. Photo courtesy of Max Mara

Als het op korte kapsels aankomt, domineert de pixie cut deze winter. Een must voor deze korte kapsels is een korte, rafelige zigzag pony.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en maak je keuze. Op koude winterdagen (en bad hair days) kun je dan altijd nog voor een bivakmuts kiezen!