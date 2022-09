Denim trends in de streetstyle mode van de Copenhagen Fashion Week. Photo courtesy of Copenhagen Fashion Week

Het najaar staat voor de deur. Zoals altijd, is denim enorm geschikt voor dit overgangsseizoen. De denim trends voor najaar 2022 zijn bijzonder leuk.

Op de catwalks voor herfst winter 2022 kwamen we opvallend veel spijkergoed tegen. Al sinds een paar jaar is denim weer catwalkwaardig. Dat lijkt logisch maar is het niet, want er zijn jaren geweest waarin we nauwelijks of geen denim bij de grote modehuizen tegen kwamen.

Denim is dus voor herfst winter 2022 dus weer helemaal van de partij. De stijlen en denim trends lopen, net zoals de andere modetrends, ontzettend uiteen. Zo gaan gaan we cargo broeken in denim dragen, maar ook slank afkledende chique spijkerbroeken, en spijkerjacks, spijkergilets.

Denim trends in de streetstyle mode van de Copenhagen Fashion Week. Photo courtesy of Copenhagen Fashion Week

Ook de kleuren laten geen eenduidig beeld zien. Aan de ene kant zien we nog steeds gekleurde denim en daarmee bedoelen denim, naast blauw, in alle andere mogelijke kleuren. Ook de blauwtinten zelf verschillen onderling.

Maar de leukste denim trends voor najaar 2022 zien we in de streetstyle. Om te beginnen met de DIY denim boots die zijn geïnspireerd door topmodel Elsa Hosk. Deze boots, of eigenlijk meer laarsovertrekken, kun je zelf heel eenvoudig maken van een oude spijkerbroek met wijde of wijd uitlopende pijpen.

Denim trends in de streetstyle mode van de Copenhagen Fashion Week. Photo courtesy of Copenhagen Fashion Week

In het kort doe je dat zo: Kies de laarzen die je een denim overtrek wilt meegeven. Leg de spijkerbroek plat op een tafel. Leg één van de laarzen op één van de pijpen met de voet op de juiste plek (dus zoals je wilt dat de pijp straks over je laars valt). Knip de spijkerbroek ongeveer 10 cm boven de rand van je laars af. Doe hetzelfde met de andere broekspijp. Je houdt nu spijkershorts over, maar het gaat ons om de pijpen.

Trek je laarzen aan met daarover de afgeknipte pijpen. Stop de 10 centimeter omslag in je laarzen en laat de rest over je laarzen hangen. Je denim boots zijn klaar.

Dit soort boots, ook wel ‘joots’ (jeans boots) genoemd, zagen we ook in streetstyle van de Copenhagen Fashion Week voor zomer 2023 langskomen. Ze waren daar met andere denim items gecombineerd. Opvallend daarin waren de volumes, zoals de extra lange mouwen van het spijkerjack.

Denim trends in de streetstyle mode van de Copenhagen Fashion Week. Photo courtesy of Copenhagen Fashion Week

Supercool was ook de spijkerbroek met twee verschillende broekspijpen. Dit soort dingen kun je allemaal heel gemakkelijk zelf thuis freubelen. Combineer dit soort trendy items met basics als een zwarte blazer of een witte tank top en je hebt een up-to-date modelook voor najaar 2022.

