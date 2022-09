Zo laat je je haar sneller groeien. 16 Tips

Hoe snel groeit je haar? Dat hangt ervan af. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat ons haar gemiddeld één centimeter per maand groeit. Maar zoals gezegd, is dat een gemiddelde. Bij de een groeit het haar sneller dan bij de ander. Daar kunnen tig redenen voor zijn. En verder is één centimeter per maand natuurlijk nooit genoeg, vooral niet als je besloten hebt dat je je haar langer wilt laten groeien. Dat vergt geduld… het kan nooit snel genoeg!

Hoewel er geen wondermiddeltjes zijn die je haar op magische wijze sneller doen groeien, zijn er wel gewoontes, voedingsmiddelen en andere dingen die de snelheid van je haargroei ietwat kunnen beïnvloeden. Het is de moeite waard om daar rekening mee te houden. Zo onderstrepen de wetenschappers en specialisten op haargebied het belang van een goede haarverzorging en gezonde haargewoontes. Als zij het zeggen, dan moet het wel waar zijn. Alle redenen dus om met hun tips aan de slag te gaan.

Voordat we overgaan tot de concrete tips nog wat praktische informatie. Zo is het nuttig om te weten dat de snelheid van je haargroei ook wordt beïnvloed door het seizoen. Gewoonlijk groeit je haar in de zomer sneller. Ook hormonen spelen een rol. Verder groeit het haar van mannen sneller dan dat van vrouwen.

Maar, en dit is ook interessant, dit geldt weer niet voor zwangere vrouwen! Zwangerschapshormonen zijn uniek en speciaal en kunnen je haargroei versnellen. Ook je leeftijd doet een duit in het zakje. Daarnaast zijn er nog allerlei andere factoren die bepalend zijn voor de snelheid waarmee je haar groeit, zoals stress, je dieet, de gezondheid van je hoofdhuid en de gezondheid van je hele gestel. Zoals je ziet, is het niet gemakkelijk om antwoord te geven op de vraag hoe snel je haar groeit.

Zo laat je je haar sneller groeien

Maar dan nu onze tips om je snelheid van je haargroei te ‘optimaliseren’: