Blij met de comeback van de minirok? Dan zit je goed. Want volgens de modetrends voor winter 2022 2023 blijven we ‘m dragen.

Modetrends voor winter 2022 2023. Minirokken. Photos courtesy of Michael Kors, Versace, Max Mara, Roberto Cavalli, Miu Miu

De minirok is terug, en is here to stay! Dat zeggen de modetrends voor winter 2022 2023 ons. En wij zijn er blij om.

Hoe ziet de minirok voor het komende seizoen eruit?

Kort natuurlijk (flauw). Maar toch is het wel een ding want de rokjes gaan van micro tot halverwege het dijbeen. De ene mini is de andere dus nog niet.

Minirok met ruiten bij Versace. Photo courtesy of Versace

En verder zijn de minirokjes voor het nieuwe seizoen heel gevarieerd in stijl. Zou je een gemene deler willen noemen, dan is dat de invloed van Y2K (de jaren ’90 en 2000). Sorry, Mary Quant! Jouw minirokken uit de sixties waren baanbrekend maar over de minirokken van het nieuwe seizoen gaat een jaren ’90 kwinkslag.

Minirok met krokodillenprint bij Michael Kors. Photo courtesy of Michael Kors

Think minirokjes in Paris Hilton stijl: kort, sexy, misschien in het Paris roze. Maar denk ook aan korte rechte spijkerrokjes. Of aan het geklede leren rokje met krokodillenprint van Michael Kors dat met een blazer in hetzelfde materiaal wordt gedragen.

Heel cool is het stoer leren setje van minirok met leren jack in vintage stijl dat Roberto Cavalli de catwalk opstuurde. Noemenswaardig is ook het korte teddyrokje, net iets langer dan mini, van Max Mara.

Minirok met plooitjes bij Miu Miu. Photo courtesy of Miu MIu

Maar de absolute topper is het superkorte tennisrokje met plooitjes en lage taille plus stoere riem van Miu Miu. Boven de rokjes piept dan nog een soort zijdenachtige boxershort uit. En onder de rokjes zien we satijnachtige ballerina’s met lange kousen. Een hele nieuwe kijk op de minirok, die voortborduurt op de minirokjes van Miu Miu van afgelopen zomer (inmiddels zijn ze ‘cult’).

Je kunt de looks als zodanig overnemen. Zolang het mooie najaarsweer aanhoudt, is het blote benen showen. Maar verderop in het seizoen combineren we rokjes met pantykousen en (al dan niet lange) laarzen.

Hiermee wordt die minirok meteen ook draagbaarder, want niet iedereen vindt het even prettig met blote benen tot ver op de dij door het leven te gaan. Met een pantykous en een hoge laars is de look meteen meer gekleed.

Kijk ook even wat je op je mini draagt: een wintertrui is altijd goed maar het mag ook een blouse met een stoer leren jack zijn. Of een top met (nep)bont. Of een klein topje met een blazertje of tweed jasje.

Kortom, laat je fantasie gaan! Bekijk de catwalkfoto’s maar eens en stel dan je eigen, unieke minirokken looks voor het nieuwe seizoen samen.

