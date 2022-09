Wat doe je tegen gespleten haarpunten?

Je haar kan nog zo mooi zitten en je kunt er nog zo je best op doen, als je gespleten haarpunten hebt dan blijf je die zien. De punten hebben een andere kleur dan je eigen haarkleur en zien er droog en verdord uit. De vraag is natuurlijk weer wat je ertegen kunt doen.

Daarvoor moet je eerst wat meer weten over het ontstaan van gespleten haarpunten. Gespleten haarpunten kunnen een gevolg zijn van onvoldoende of een verkeerde verzorging van je haar. Als je haar (vooral aan de hoofdhuid) te weinig voedingsstoffen krijgt, dan bemoeilijkt dat een gezonde haargroei. Verder is het haar aan de punten het oudst (heb je lang haar dan kan het aan de punten al meerdere jaren oud zijn) en heeft het, om het zo maar te zeggen, al meer doorgemaakt waardoor de haarpunten gemakkelijker kunnen splijten. Het gebruik van hete föhns en stylingtangen en behandelingen als kleuren of permanenten kunnen ook gespleten haarpunten in de hand werken. En sommige mensen hebben er nu eenmaal meer aanleg voor dan anderen.

Knippen is de enige oplossing

Over de remedie tegen gespleten haarpunten kunnen we kort zijn. Er valt niets tegen te doen. Heb je eenmaal gespleten haarpunten, dan blijft knippen de enige oplossing.

Dit is eenvoudig als je je haar op één lengte draagt. Je kunt het haar dan regelmatig laten bijpunten zodat het er altijd mooi uitziet en voorkomen wordt dat het haar verder splijt. Heb je echter een laagjeskapsel waarbij de gespleten punten hoog beginnen, dan ligt het moeilijker. In die gevallen kun je de meest opvallende punten met een knipbeurt verwijderen en de overige punten, als je dat zou willen, als het ware laten reconstrueren met een product dat verder splijten afremt. Maar het blijft een kunstgreep. Alles wat je aan het haar zelf doet is esthetisch, wil je de oorzaak aanpakken dan zul je vanuit de hoofdhuid, de basis van het haar, moeten werken. En dat doe je met behandelingen die het haar voeden en de hoofdhuid gezond houden.

Lapmiddel voor gespleten haarpunten

Dat het samenschroeien van de gespleten haaruiteinden met een vlammetje geen remedie is zal iedereen wel begrepen hebben. Begin daar dan ook niet aan. Om de gespleten punten tijdelijk te camoufleren bestaan er echter siliconenproducten die de haarpunten bij elkaar houden. Het haar ziet er weer mooi en gezond uit. Het is natuurlijk wel zo dat, zodra je het product uitwast, de punten weer tevoorschijn komen. Het is en blijft een lapmiddel.

Een goede verzorging

Een goede verzorging blijft nog altijd de basis van mooi haar. Het is daarom ook in de strijd tegen gespleten punten heel belangrijk om je haar op te juiste wijze en met de juiste producten te behandelen. Dan nog zal het moeilijk kunnen zijn om het ontstaan van gespleten haarpunten te voorkomen, maar je kunt de situatie wel verbeteren.