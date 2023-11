Eén van de meest vernieuwende haartrend voor 2024 kunnen we je alvast voorspellen? De mood is boyish! Check deze hair looks!

De haartrends voor 2024. Boyish en cool. Foto ADVERSUS

We hoefden maar naar de modellen bij de modeweken voor lente zomer 2024 te kijken, en we wisten het. De haartrends voor 2024 zijn overgoten met een boyish sausje. Neem maar eens een duik in manliefs beauty en ga op zoek naar gel, wax, mud en zelfs brillantine. Want wil je up-to-date zijn dan ga je met deze typisch mannelijke haarproducten aan de slag.

Kuiven bij Loewe

De haartrends voor 2024. Kuiven bij Loewe. Foto Charlotte Mesman

Zo was top hair stylist Guido Palau voor de modeshow van Loewe driftig aan de slag gegaan met gel om masculiene hoofden te creëren. Uitgangspunt was een lage zijscheiding, iets wat op zich al vrij mannelijk is. Vervolgens werd het haar in drie secties verdeeld: een volumineuze kuif aan de voorkant, haar met strak rond het hoofd aan de zijkanten en een lage paardenstaart in de nek. Palau ging zelfs zo ver dat hij de meisjes bakkebaarden meegaf :-) Klik hier voor meer kapsels bij Loewe.

Boyish hair cuts bij Dries van Noten

De haartrends voor 2024. Boyish hair cuts bij Dries van Noten. Foto Charlotte Mesman

Dries van Noten ging direct al voor een boyish basis: het merendeel van de modellen in deze show had kort haar, vaak zelfs met ‘haarmatje’. Daar ging dan nog wat hair product in voor een stoere en ietwat piekerige hair styling. Finishing touch (voor sommige modellen) waren veertjes die parmantig uit het nekhaar of een pony staken. Klik hier voor meer kapsels bij Dries van Noten.

Comb grooves bij Hermès

De haartrends voor 2024. Comb grooves bij Hermès. Foto Charlotte Mesman

Ook bij Hermès was het haar van de modellen in een zijscheiding gekamd en vervolgens strak naar achteren gebracht met een haarproduct als gel of misschien zelfs wel brillantine. Met behulp van een fijne kam werd vervolgens elk haar op zijn plek gedwongen zodat je de zogenaamde comb grooves krijgt die niet alleen voor de dames maar ook voor de heren weer in de mode zijn. Ook hier was het haar van achteren in een paardenstaart vastgezet.

Messy hair bij Miu Miu

De haartrends voor 2024. Messy hair bij Miu Miu. Foto Charlotte Mesman

De haarstijl bij Miu Miu was ronduit messy, een soort wet look en dan nog eens superslordig. Ook hier zagen we weer een zijscheiding en verder was het haar van achteren in een supernonchalante staart samengebonden. En ook hier was de mood weer ronduit boyish. Je zou surfer met lang haar met zo’n hair look kunnen zien maar je zou zoiets niet snel voor modellen op de catwalk verwachten.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en laat je alvast inspireren door deze haartrends voor 2024.

