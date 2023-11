In de streetstyle mode 2024 zien we topzware silhouetten. Experimenteer met deze look. Het voordeel? Je benen lijken slanker!

Streetstyle mode 2024. Update je look met een topzwaar silhouet. Foto Charlotte Mesman

Oversized mode is al sinds jaren een ding. Niemand wurmt zich tegenwoordig meer in smalle broekjes of figure hugging winterjassen. Het grappige is dat de trend zich steeds verder uitvergroot. Bij Prada en Miu Miu bijvoorbeeld hebben de jacks en jassen voor winter 2023 2024 enorme volumes aangenomen. Miuccia Prada creëert daarmee graag topzware silhouetten. Die zien we ook in de streetstyle mode 2024 terug.

Topzware silhouetten

Streetstyle mode 2024. Update je look met een topzwaar silhouet. Foto Charlotte Mesman

Het begon een paar jaar geleden met oversize bikerjacks. Die waren zo groot dat je er – ordinair gezegd – bijna in verzoop. Ze leken regelrecht uit manliefs garderobe te zijn geplukt. Maar daar bleef het niet bij. Modeontwerpers zoals Miuccia Prada borduurden op deze trend voort. In de modecollectie van Miu Miu voor herfst winter 2023 2024 zagen we meerdere jacks en korte jassen – in het leer, maar ook in corduroy en velour – met superbrede schouders en boxy vormen.

Streetstyle mode 2024. Update je look met een topzwaar silhouet. Foto Charlotte Mesman

En dat is nog daaraantoe. Blijkbaar was het voor Miuccia Prada niet genoeg. Ze accentueerde de oversized volumes door ze te combineren met… onderbroeken of vederlichte kokerrokken. Die onderbroekentrend hebben we al uitgelicht, en hoe leuk die ook is, draagbaar is-ie niet.

Streetstyle mode 2024

Streetstyle mode 2024. Update je look met een topzwaar silhouet. Foto Charlotte Mesman

Daarom zochten wij vandaag uit de streetstyle mode bij Miu Miu een aantal modelooks die in het dagelijks leven (nog net) wel draagbaar zijn. We lichten een paar details uit.

Oversized twinset met krijtstreepbroek. Foto Charlotte Mesman

Combineer een oversized jack met een twinset (twinsets zijn terug in de mode!).

(twinsets zijn terug in de mode!). Vervang een oversized jack op zonnige winterdagen door een oversized twinset met opa-mood (cool!).

Draag een oversized jack over een oversized blazer . Dat is voordeel van oversized. Laagjes zijn nooit een probleem.

. Dat is voordeel van oversized. Laagjes zijn nooit een probleem. Combineer een oversized jack of jas met een kokerrok in een luchtig of transparant materiaal. Ben je meer van het stoere type dan kun je ook voor shorts gaan.

in een luchtig of transparant materiaal. Ben je meer van het stoere type dan kun je ook voor shorts gaan. Onder de kokerrok/shorts draag je zwarte of huidskleurige panty’s .

. Voor een up-to-date look maak je de look af met puntige pumps met kitten heels. Een alternatief voor onze regenachtige en koude winter is stoere biker boots.

Bekijk de streetstyle foto’s maar eens en laat dan je fantasie gaan. Creëer je eigen topzware silhouetten om je modelook te boosten.

