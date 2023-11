Street style mode winter 2023 2024. Foto ADVERSUS

De komst van de winter gaat gepaard met een sterke comeback van klassiekers. Tot vervelens toe zul je ons dit seizoen over de quiet luxury fashion trend horen! Die domineert in de modetrends en ook de street style mode winter 2023 2024. Hoe je deze trend in de praktijk brengt, zagen we in de street style bij Hermès, een quiet luxury brand bij uitstek.

De quiet luxury trend

Quiet luxury look bij Hermès in Parijs. Foto ADVERSUS

In de quiet luxury (QL) trend draagt het allemaal om luxe materialen, hoogwaardige kwaliteit en ingetogen, minimalistische lijnen en vormen. Stijlvol en elegant zonder dat het er al te dik bovenop ligt maar stiekem zit het er wel allemaal peperduur uit. Je begrijpt vast wat we bedoelen.

Klassiekers

Street style mode winter 2023 2024. Foto Charlotte Mesman

Weet je niet waar je moet beginnen om zo’n look te creëren, haal dan eens al je klassiekers uit de kast. Denk hierbij aan lange jassen, broeken met hoge taille, blazers, kokerrokken, coltruien, witte T-shirts, gilets, klassieke tassen, pumps, ballerina’s, hoge laarzen. Kies daaruit de kledingstukken in effen kleuren of op z’n hoogst met een klassieke fantasie. Probeer nu maar eens wat combinaties te maken. Je komt vast al een heel eind.

Langgerekte silhouetten

Street style mode winter 2023 2024. Foto Charlotte Mesman

Voor een ultieme QL look ga je voor een langgerekt silhouet. Voor de winter kun je daarbij denken aan lange, slank afkledende jassen met daaronder – voor een supervrouwelijke look – hoge laarzen met misschien zelfs wel hoge hakken, zoals de klassieke silhouetten van onze (overgroot)oma’s in de vorige eeuw :-) Bekijk onze street style foto’s maar eens. Deze looks spotten we bij Hermès. Ze geven je een idee van wat we bedoelen.

Monochroom

Van top tot teen in het zwart. Foto Charlotte Mesman

We zouden al dat je voor zo’n stijvolle QL look het beste voor gedekte kleuren kunt gaan. Donkerblauw, zwart, wit, bruin, donkergroen of steenrood voor een warme touch. Heel up-to-date is het als je voor je (langgerekte) silhouet één enkele kleur kiest waardoor je zo mogelijk nog langer lijkt.

Experimenteer maar eens met deze look. Vind je ‘m te ladylike haal er dan wat mannelijke elementen bij – een gilet, mocassins – en combineer ze met ultravrouwelijke items. Veel plezier!

