Zo bespaar je op je internet en televisie abonnement

Het kiezen van een internet en televisie abonnement kan een hele uitdaging zijn. Het aanbod en de mogelijkheden zijn groot. Het risico bestaat dat je een pakket kiest dat niet bij jouw wensen past of dat misschien veel te uitgebreid is voor jouw gebruik, en dat is zonde van het geld. Het is dus de moeite om er even tijd voor uit te trekken. Een abonnement dat op jouw wensen aansluit, kan je al snel tientallen euro’s besparen. We hebben een aantal tips voor die je helpen bij het vinden van een abonnement dat aan jouw wensen voldoet en voorkomen dat je teveel betaalt.

1. Ga na wat je nodig hebt

Voordat je kunt beginnen met vergelijken is het belangrijk om je wensen op een rijtje te zetten. Wat heb je precies nodig? Hoe gebruik je het internet voornamelijk? Doe je dit vooral om te internetten of te mailen? Of download en game je veel? Al deze factoren bepalen hoe goed de internetkwaliteit moet zijn. Ook de gezinssamenstelling speelt een rol. In je eentje heb je een minder hoge bandbreedte nodig dan een groot gezin. Ook als het op televisie aankomt, is het belangrijk om na te gaan hoe je daarmee omgaat. Steeds meer mensen maken enkel gebruik van streamingdiensten voor het kijken van series en films. In dat geval is het wellicht goedkoper om alleen een internet abonnement af te sluiten.

2. DSL, kabel of glasvezel?

DSL, kabel en glasvezel zijn alle drie mogelijk om verbinding te maken met internet en televisie. DSL is niet altijd de meest geschikte optie. Wanneer je verder van de centrale gelegen bent, kan dit storingen opleveren. Kabel is in de regel meer betrouwbaar en voor standaardgebruik eigenlijk altijd snel genoeg. Het nadeel van kabel is dat je niet altijd de aanbieders voor het kiezen hebt. De derde optie is je op het glasvezelnetwerk aan te laten sluiten. Glasvezel wordt ook wel als de toekomst beschouwd. Steeds meer woningen worden hier standaard op aangesloten. Het levert een betrouwbare en snelle verbinding op. Maar let op: dit is zeker nog niet overal in Nederland mogelijk. Check dus eerst of dit bij jou in de buurt al voorhanden is.

3. Profiteer van combinatievoordeel

Allereerst, we zeiden het al, is het belangrijk om te bedenken of je behalve internet ook televisie en misschien wel (mobiele) telefoon nodig hebt. Indien dit het geval is, kan het voordelig zijn om al deze abonnementen bij dezelfde provider onder te brengen. Wanneer je kiest voor mobiel bellen, televisie en internet bij één provider, levert dit je namelijk in de meeste gevallen een combinatievoordeel op. Als je dit bij allemaal losse providers afsluit, is dit vrijwel altijd duurder. Daarnaast is het ook fijn dat je maar één aanspreekpunt hebt als er iets onverhoopt misgaat.