Bamboeviscose is steeds populairder aan het worden. Het wordt gebruikt voor kleding maar is vooral ook ideaal voor ondergoed.

Ken jij deze lingerie trend? Ondergoed in bamboeviscose

Steeds vaker duikt bamboeviscose in de mode op. Het wordt gebruikt voor kleding, maar nog interessanter is dat dit natuurlijke materiaal bepaalde eigenschappen heeft die het bijzonder geschikt maken voor ondergoed. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ondergoed in bamboeviscose steeds populairder aan het worden is. We vertellen je er meer over.

Wat is bamboeviscose?

Bamboeviscose is een textielsoort die gemaakt wordt uit bamboe. Het productieproces kent meerdere stappen die het uiteindelijk mogelijk maken om – kort gezegd – van de harde bamboestengels bamboeviscose-vezels te maken die vervolgens worden gesponnen en geverfd. De bamboeviscose is nu klaar om er kleding of, zoals gezegd, ondergoed van te maken.

Waarom bamboe-ondergoed?

Bamboeviscose heeft meerdere eigenschappen die ertoe hebben geleid dat we deze textielsoort steeds vaker in het ondergoed tegenkomen. Zo is bamboetextiel zijdezacht, ook na herhaaldelijk wassen. Bovendien absorbeert het vocht als de beste wat het dragen van ondergoed en andere onderkleding in bamboe heel aangenaam maakt. Ook heeft bamboe een goede ademende werking, nog iets wat, vooral als het ondergoed aankomt, heel prettig is.

Al deze eigenschappen maken bamboe-ondergoed uiterst comfortabel in het dragen. Er zijn dan ook steeds meer lingeriecollecties die kiezen voor bamboetextiel. Een goed voorbeeld uit eigen land is de Bamigo damescollectie die behalve superzachte ondergoed, ondershirts en nachtmode ook comfortabele truien, vesten en broeken bevat.

Duurzaamheid

Een ander voordeel van bamboetextiel, en dit weet nog niet iedereen, is dat het milieuvriendelijk is. Bamboe heeft, anders dan katoen waar ongelooflijk veel water (miljoenen liters per jaar!) aan te pas moeten komen, geen kunstmatige bewatering nodig om te groeien; enkel zonlicht en regenwater is genoeg. Ook hoeven er voor bamboe, wederom anders dan bij katoen, geen pesticiden, insecticiden of kunstmest gebruikt te worden, en raakt de grond niet uitgeput. Hoewel het productieproces van bamboeviscose zelf wel om chemicaliën vraagt die milieubelastend kunnen zijn, is het wel zo dat merken die bamboeviscose gebruiken per definitie oog hebben voor duurzaamheid en in regel zo zorgvuldig mogelijk met deze stoffen omgaan, en ervoor zorgen dat ze niet in het millieu terecht komen.