4x Haarstijlen in de streetstyle bij Dior. Kies je feestkapsel!

Feestkapsels 2023. Foto ADVERSUS

De decembermaand, de partymaand, komt snel dichterbij. Wij zijn ons er al een beetje op aan het verheugen. Terwijl in de etalages steeds meer feestjurken opduiken, delen wij alvast een aantal feestelijke haarstijlen met je. Deze hair looks spotten wij in de streetstyle mode bij Dior. Misschien zit jouw feestkapsel ertussen? We lopen je er even doorheen.

Dior kapsel ten voeten uit

Feestkapsel 2023. Foto ADVERSUS

Voor een feestkapsel in Dior stijl heb je één enkel haar accessoire nodig: een mooie haarband. Die mag heel eenvoudig zijn. Bijvoorbeeld breed en zwart maar zonder tierlantijnen. De haarband op de foto sluit zich met een zwartsatijnen strik in de nek. Voor een retro look maak je grote chignon (knot) bovenop je hoofd. Die kun je volume meegeven met een donut.

Voor het kapsel op de foto maak je, voordat je de chignon maakt, eerst een zijscheiding en breng je de lange kant bij wijze van een lok over je voorhoofd aan de zijkant. Maak de look af met een zwarte zonnebril met een hoog diva-allure, hang een paar parels in je oren en stift je lippen mooi rood. Violà!

Halfhoge paardenstaart met bouffon

Feestkapsel 2023. Foto ADVERSUS

Een hair look die het tijdens de Feesten ook altijd goed doet, is de halfhoge paardenstaart met bouffant, die opbolling bovenop het hoofd. Hoe strakker het elastiekje rond je paardenstaart hoe gemakkelijker je je haar kunt opdrukken tot een bouffant. Wind om het elastiekje een lint zodat je paardenstaart uitstaat. Completeer deze look met tendrils, ofwel: losse lokken rond je gezicht.

Half opgestoken haar

Feestkapsels 2023. Foto ADVERSUS

Vind je het leuk om je lange lokken te showen, dan kun je ook voor half opgestoken haar kiezen. Was en föhn je haar en maak er met de steiltang of krultang mooie krullen in. Breng nu de bovenste haarlokken naar achteren en zet ze met een elastiekje vast. Je kunt kiezen voor een staartje maar ook een gevlochten knot kan heel mooi zijn. Ook hier kun je de voorste haarlokken weer lostrekken.

Supermodern hoofd

Wet look kapsel met knot. Foto Charlotte Mesman

Houd je van een supermodern hoofd, misschien wel met een rebelse twist, experimenteer dan met deze wet look van influencer Amalie Gassmann. Breng je haar naar achteren met een kam (voor de kamstrepen) en wet gel en zet het laag in je nek in een knotje vast. Als je durft, plak je (met gel) een van de voorste lokken horizontaal op je voorhoofd (om het maar even onelegant te zeggen). Een uniek kapsel waar je ongetwijfeld de show steelt!

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en laat je inspireren. Klik hier voor kapsel ideeën voor de heren op ADVERSUS