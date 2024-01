Dit zijn de grootste (en nieuwste!) broeken trends voor 2024. Photo courtesy of Valentino, Max Mara, Ermanno Scervino, Ferragamo, Stella McCartney

Eerst een geruststelling: wijde broeken blijven in de mode! Je hoeft het komende seizoen dus echt geen nieuwe broekengarderobe aan te schaffen :-) Maar er gaat wel een heleboel gebeuren als het op de broeken trends voor 2024 aankomt. Langzaam maar zeker gaan we ook slankere silhouetten zien. En onverwacht zijn daar weer – terug van weggeweest! – cropped broeken die de enkels bloot laten. Een andere broek die weer in zicht komt, is de bermuda tot over de knie, die vaak met een blazer wordt gedragen.

Dit zijn de grootste (en nieuwste!) broeken trends voor 2024. Photo courtesy of Jill Sander SS 2024

We zetten de broeken trends voor 2024 even voor je op een rijtje. We verdelen ze in ‘keepers’ en ‘nieuwkomers’, al zijn die nieuwkomers meestal terug te leiden op het verleden.

Broeken trends die we al kennen (keepers)

Broeken trends die we al kennen van de vorige seizoenen maar die we beslist nog blijven zien, zijn:

#1 Cargobroeken. We spotten ze onder meer bij Saint Laurent, Max Mara (ook cargotuinbroeken) en Dries van Noten. Blijven dragen dus!

#2 Metallic broeken. Yep, gelukkig, je zilverkleurige broek van afgelopen zomer hoeft niet in de ban. Ook voor lente zomer 2024 zagen we op de catwalks volop metallics. Zilver bij Chloé, goud bij Tom Ford, goudkleurig brokaat bij Stella McCartney.

Dit zijn de grootste (en nieuwste!) broeken trends voor 2024. Photo courtesy of Dior SS 2024

#3 Wijde broeken. We noemden ze al. Oversized broeken blijven je van het. Of je nu gaat voor een gekleed exemplaar of voor een model met een mannelijke snit. Wijd (en superlang) is hot. De meeste wijde broeken hebben nog steeds een middelhoge of zelfs zéér hoge taille (Hermès, Prada) maar er zijn ook maisons die de taille (al) laten zakken (Stella McCartney). Zwarte broeken (met een zwarte top) zijn chic en trending.

#4 Puddle pants. Broeken met overdreven lange pijpen die als een plas water rond je enkels ‘drijven’ zijn ook dit jaar van de partij. Opgelet, struikelgevaar!

#5 Seventies. Geen nieuw seizoen of er zitten wel wat seventies broekjes tussen. Zo ook voor lente zomer 2024. Broeken met uitlopende pijpen zijn keepers, een verhaal apart.

Nieuwe broeken trends voor 2024

Opvallend genoeg gaan we in de nieuwe broeken trends voor 2024 vooral weer meer van onze enkels (laten) zien.

#6 Barrel pants. Barrel pants (naar het Engelse woord ‘barrel’, dat is: ton) zijn van boven wijd, worden naar beneden toe nog wijder en lopen richting de enkels smaller toe. Het zijn broeken met een bijna ronde vorm (als een ton).

Dit zijn de grootste (en nieuwste!) broeken trends voor 2024. Photo courtesy of Max Mara 2024

#7 Carrot fit. Carrot fit broeken zijn van boven wijder met smal toelopende pijpen (zoals een wortel). Ook dit model gaan we in 2024 weer verwelkomen. Vaak blijft de enkel hierbij vrij.

#8 Slim fit. Liefhebbers van de slim fit broek mogen zich verheugen, want deze snit zien we voor het eerst hier en daar weer opduiken. Ook deze broeken vallen vaak boven de enkels.

#9 Cropped trousers. We zeiden het eigenlijk al, ‘cropped’ is dé nieuwe trend, ook tot halverwege de kuit.

#10 Bermuda’s! Nog korter zijn de bermuda’s die – in oversized versie – een comeback gaan maken. We dragen ze met een blazer.

Dit zijn de grootste (en nieuwste!) broeken trends voor 2024. Photo courtesy of Fendi SS 2024

#11 Leren broeken. Leren broeken zijn geen nieuwigheid, maar er is wel een nieuwe trend in te ontdekken: bruin is dé kleur. Chocoladebruin, caffé latte, karamel. De meeste exemplaren zijn wijd tot superwijd met middelhoge taille. We spotten ze onder meer bij Fendi, Etro en Hermès.

