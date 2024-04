Met de rok over broek combinatie is het haat-liefde. Toch blijven we deze ongewone combinatie tegenkomen. Dit is waarom… (en hoe).

Rok over broek tijdens de Copenhagen Fashion Week. Photo courtesy of the Copenhagen Fashion Week. Ph. Noor-u-Nisa

Het is een haat-liefde verhouding: de rok over broek. Toch steekt deze discutabele combinatie regelmatig de kop op. Dat was ook tijdens de afgelopen Fashion Weeks het geval. We zochten een paar streetstyle foto’s voor je uit om ideeën van op te doen.

Misschien dat jij je dan toch aan deze dubieuze fashion look waagt. Want, honestly, als-ie maar blijft terugkomen, dan moet-ie toch wat hebben. Al was het maar om een beetje te shockeren!

Rok over broek tegen kou

Rok over broek lelijk? Toch blijven we deze modetrend zien. Foto Charlotte Mesman

Eén van de redenen om over je broek een rok te dragen, is om je om op een charmante en modieuze manier te wapenen tegen de kou. In het voorjaar zul je daar minder behoefte aan hebben, maar we laten je ‘m toch even zien :-)

Zomerrok in de vroege lente

Rok over broek lelijk? Toch blijven we deze modetrend zien. Foto Charlotte Mesman

Een andere reden om je aan een rok over broek te wagen, is omdat je die zomerrok gewoonweg niet langer in de kast wil laten hangen, weer of geen weer. Heb jij je zinnen gezet op die witte rok of zo’n satijnen rok (met koeienvlekken) zoals die voorjaar 2024 in de mode zijn, wacht dan niet langer en draag ‘m over je… spijkerbroek! Wij zagen het bij Vivienne Westwood en… we love it!

Total look

De lange denimrok is nog steeds mode in 2024. Foto Charlotte Mesman

Een rok over broek kan ook deel uitmaken van een setje. Zo heb ik zelf al jarenlang een pak dat bestaat uit een top, broek én plooirok in een klein bloemetje. Ik haal het regelmatig tevoorschijn om er een statement mee te maken. Zo ook de dame op onze streetstyle foto. Zo koos voor een total denim look inclusief broek met rok.

Update je rok over broek look

Streetstyle Copenhagen Fashion Week. Photo Noor u Nisa / Copenhagen Fashion Week

Maar de allernieuwste modetrend voor voorjaar en zomer 2024 is: een doorzichtige rok over je pantalon. Het is een manier om de (vele) doorzichtige rokken die dit seizoen in de mode zijn te dragen zonder dat er allemaal kunstgrepen met ondergoed dat gezien mag worden aan te pas hoeven te komen. Vooral tijdens de Copenhagen Fashion Week waren de superdoorzichtige rokken (over broeken) supergeliefd.

Minirok

En mocht je graag een minirok willen dragen maar voelt het te kort of te bloot, dan is rok-broek truc natuurlijk een uitkomst :-)

Bekijk de streetstyle looks maar eens en laat je inspireren.

Klik hier voor de modetrends voor de heren op ADVERSUS