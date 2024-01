Check deze styling hacks en doe mode inspiratie op voor jouw winterlook 2024. Foto Charlotte Mesman

Is jouw mode look wintermoe? Helemaal normaal (same here!). Want als de temperaturen onder nul duiken, dan wil je eigenlijk maar één ding (behalve onder een warme deken op de bank chillen): je warm kleden. En dat gaat nog wel eens ten koste van je look. Toch hoeft dat niet. We hebben een aantal mode ideeën en styling hacks voor je. Misschien kun je er iets mee (en anders biedt de uitverkoop uitkomst).

Ga voor winterwit

Check deze styling hacks en doe mode inspiratie op voor jouw winterlook 2024. Foto Charlotte Mesman

Update je winterlook met winterwit. Kleed je van top tot teen in het wit. Zelfs die witte zomerjurk kun je ook bij vrieskou dragen. Met een grote trui en een dikke legging. Een paar stoere boots erbij en een fake bontjas, en je ziet er super cool uit.

Koop een droomjas in de uitverkoop

Check deze styling hacks en doe mode inspiratie op voor jouw winterlook 2024. Foto Charlotte Mesman

Jassen zijn zo ongeveer het meest belangrijke kledingstuk in een wintergarderobe. Ga maar eens na hoeveel tijd je in dit seizoen in je winterjas doorbrengt. Een nieuwe winterjas is dan ook een enorme boost voor je modelook. Koop een droomjas in de uitverkoop. Een lange klassieke jas voor een dure look of een extravagante jas als ‘extra’ erbij. En ander idee is: swappen!

Draag gekleurde mode accessoires

Of het nu een groene tas of rode schoenen zijn. Fleur je gebruikelijke winterlook op met een gewaagd mode accessoire in een knallende kleur. Rode pumps onder een spijkerbroek bijvoorbeeld. Te koud op de fiets? Wissel dan op school of op je werk van schoenen.

Ton sur ton

Check deze styling hacks en doe mode inspiratie op voor jouw winterlook 2024. Foto Charlotte Mesman

Ton sur ton is nog steeds een enorme modetrend. Haal kledingstukken in (ongeveer) dezelfde kleur bijeen en combineer ze met elkaar. Monochrome looks zijn superchic. Bovendien lijk je er optisch langer door.

Ga voor aardetinten

Aardetinten zijn weer helemaal terug in beeld. In het interieur, in de make-up, in de mode. Ze zijn tijdloos en stijlvol. Ga niet zomaar aan natuurlijke tinten en neutrals voorbij!

Hot in cargobroek

Check deze styling hacks en doe mode inspiratie op voor jouw winterlook 2024. Foto Charlotte Mesman

Cargobroeken en workwear blijven een modetrend, ook in 2024. Je hoeft alleen maar naar de nieuwe modecollectie van Max Mara voor lente zomer 2024 te kijken, om dat te weten. Dus kom je een coole cargobroek in de uitverkoop tegen, dan zou dat misschien wel eens een héél goede aanwinst voor je garderobe kunnen zijn.

Nieuwe muts en sjaal

Check deze styling hacks en doe mode inspiratie op voor jouw winterlook 2024. Foto Charlotte Mesman

Een heel eenvoudige manier om je winterlook te boosten, is: een nieuwe muts en sjaal (in de uitverkoop) kopen. Ga voor een aparte kleur, een kleur die je nooit draagt, zodat je je echt ‘nieuw’ voelt.

Leren broek

Ben jij zo iemand die weinig maar ‘rake’ items koopt, denk dan eens aan een zwartleren broek. Het is de coolste basis die je je kunt bedenken. Je kunt er letterlijk alle kanten mee op. Laat je maar eens inspireren door de streetstyle look hierboven :-)

