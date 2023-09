10x Mode ideeën van de nieuwe Prada collectie voor zomer 2024. Photo courtesy of Prada

De Milan Fashion Week is net ten einde – de beurt is nu aan Parijs – maar wij genieten nog even na met de nieuwe modecollectie van Prada. De modeshow van Prada voor zomer 2024 was weer een droom, al was het dit keer met een thriller ondertoon (er werd gehint naar Alfred Hitchcock), een bron van inspiratie. Geen modehuis komt met vernieuwende ideeën als het Prada van Miuccia Prada en Raf Simons.

De Haze-jurk

10x Mode ideeën van de nieuwe Prada collectie voor zomer 2024.

Ster item in deze mode collectie is de ‘Haze’-jurk, een jurk in superfijn organza en gazar, die als een wolk om de modellen heen hangt. Deze jurk kwam meerdere keren, in verschillende varianten op de catwalk voor.

10x Mode ideeën van de nieuwe Prada collectie

We lichten 10x mode ideeën uit:

10x Mode ideeën van de nieuwe Prada collectie voor zomer 2024.

1. Tailleurs met shorts. Vanaf de eerste look is de toon gezet. Leidraad in de nieuwe zomercollectie van Prada zijn de shorts met hoge taille en plooien in combinatie met oversized blazers.

2. Blazer in je broek. Een ander detail dat steeds terugkomt, is dat de blazers in de shorts en broeken worden gedragen. Misschien kun je er iets mee?

10x Mode ideeën van de nieuwe Prada collectie voor zomer 2024.

3. De sjaalcape. Een compleet nieuwe uitvinding: de ragfijne sjaal die cape wordt. De allereerste look zien we hem al voorbijkomen.

4. Riemen in de taille. De taille is terug. Haal je ceintuurs en riemen maar weer tevoorschijn. De mood is: mannelijk en stoer.

10x Mode ideeën van de nieuwe Prada collectie voor zomer 2024.

5. Franjes! Rokken met franjes zijn een modetrend die we op meerdere catwalks voor zomer 2024 tegenkwamen. Bij Prada zijn het zilverkleurige en maar ook rode franjes die als een soort rokken over shorts worden gedragen.

6. Oversized jacks. Wespentailles voor een gestroomlijnd figuurtje maar ook power shoulders (voor de blazers) en oversized jacks met stoere, mannelijke twist.

7. Vederlichte organza jurkjes. Mouwloze midi-jurken met een doorzichtige bovenlaag contrasteren met de stoere jacks en wollen tailleurs met shorts.

10x Mode ideeën van de nieuwe Prada collectie voor zomer 2024.

8. Patchwork leer. Prada blijft verrassen want wie zou na al die vederlichtje jurkjes een paar heftige outfits in zwart patchwork leer verwachten? Wij niet! De boodschap is: blijf spelen met contrasten.

9. Platte muiltjes met vierkante neuzen. Puntige pumps en kitten heels zijn momenteel een hot item (we zagen ze ook in de zomercollectie) en we gaan ze deze winter volop dragen, maar de platte muiltjes met vierkante neus in felle kleuren voor zomer 2024 tillen de schoenentrends naar een ander niveau. Let ook op de zwarte, platte veterschoenen met zwarte sokken.

Prada tas met horror sluiting.

10. Grapje. De nieuwe Prada tassen zijn zwart en aangerimpeld maar de echte nieuwigheid zit ‘m in de sluiting: dat is een horrorkopje met uitgestoken tong.

Bekijk de catwalkfoto’s maar eens en laat je alvast inspireren door deze nieuwe modecollectie van Prada voor zomer 2024.

