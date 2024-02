Dolce & Gabbana winter 2024 2025: de smoking

Dolce & Gabbana winter 2024 2025. Photo courtesy of Dolce & Gabbana

‘Voor ons is het alleen dankzij stijl dat je over mode heen kunt gaan: hoe eenvoudiger, klassieker een kledingstuk als de smoking, hoe perfecter het is, eeuwig en tijdloos,’ dit is het commentaar van Domenico Dolce en Stefano Gabbana op de nieuwe modecollectie van Dolce & Gabbana winter 2024 2025. In deze collectie is de smoking het uitgangspunt.

De smoking bij Dolce & Gabbana winter 2024 2025

Photo courtesy of Dolce & Gabbana

De smoking in allerlei verschillende sausjes. Het is één lange stroom van innovatieve smokings met vernieuwende proporties op de catwalk van het Italiaanse designersduo. Nagenoeg alle looks zijn in het zwart. De vele smoking worden slechts hier en daar afgewisseld door lingeriejurken, ook in het zwart, en een ander stokpaardje van het maison.

Photo courtesy of Dolce & Gabbana

‘Maar stijl moet worden bevestigd, verfijnd, vernieuwd,’ vervolgens de ontwerpers. ‘Vandaag de dag kunnen we een smoking meerdere keren creëren, verbeteren en elke keer anders maken. Door de essentiële kledingstukken te perfectioneren hebben we onze persoonlijke en herkenbare stijl gecreëerd: de Dolce&Gabbana-vrouw kan de smoking dus altijd modieus dragen, met zijn eenvoudige en rigoureuze lijnen die haar vrouwelijkheid accentueren.’

De klassieke proporties van de smoking worden geheel op de schop genomen. Klassieke smokingjassen komen in crop- en jurkversies, of als gilet met grote revers, en zelfs lange zwarte mantels met de klassieke mokingrevers. Klassieke smokingbroeken worden bermuda’s, shorts, hotpants met cummerband. Veel jasjes worden met zwartkanten bh’s geshowd.

Kant en sluiers

Lingeriejurk van Dolce & Gabbana voor winter 2024 2025. Photo courtesy of Dolce & Gabbana

Kant, veren, sluiers en netjes (voor het gezicht van de modellen) zijn een andere leidraad in deze collectie, net zoals doorzichtige stoffen voor lingeriejurken en blouses met grote strikken.

Zwart

‘Zwart is het onderscheidende kenmerk van de collectie, verlicht door kostbare kristallen jurken: we houden van zwart omdat het bevestigt, ontwerpt en stileert. Alles wordt eenvoudiger, lineair, sartoriaal: een vrouw in een zwarte jurk is een potloodstreek, een pure lijn. Het vertegenwoordigt het mysterie,’ aldus de Italiaanse ontwerpers.

Kristallen en goud

Kristallen op de catwalk voor winter 2024 2025 van Dolce & Gabbana. Photo courtesy of Dolce & Gabbana

Het zwart in deze collectie wordt enkel doorbroken door – Dolce & Gabbana zeiden het al – kristallen jurken, maar ook door een lange jas in een stoere luipaardprint, door grote goudkleurige ballen/stippen op sommige creaties, door een enkele goudkleurige broek en een paar goudkleurige jurken. Verder is alles zwart.

Mannelijk versus vrouwelijk

De eenvoudige en lineaire (mannelijke) silhouetten van de smoking versterken de vrouwelijkheid van de modellen op de catwalk. ‘Een vrouw in smoking fascineert door haar elegantie, haar dubbelzinnigheid, haar verleidelijke kracht.’

Bekijk de foto’s van deze collectie maar eens en laat je inspireren.

