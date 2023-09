De Paris Fashion Week is van start gegaan! Bekijk de beste streetstyle mode looks bij Dior. We zochten de mooiste creaties voor je uit.

Streetstyle mode looks bij Dior. Foto Charlotte Mesman

De Paris Fashion Week is vandaag groots van start gegaan met de modeshow van Dior. Het Franse modehuis, met aan het creatieve roer de Italiaanse ontwerpster Maria Grazia Chiuri, had voor de gelegenheid een witte evenementshal in de Jardin des Tuileries laten bouwen. Op deze ongewoon warme september middag (26 september) presenteerde Dior daar de allernieuwste modecollectie voor zomer 2024.

Streetstyle mode looks bij Dior. Foto Charlotte Mesman

Bij aankomst in het park zagen we direct al een haag opgewonden fans rond de dranghekken staan in de hoop een glimp van bekende gasten op te vangen. Wij zetten, zoals altijd, onze camera’s op het modepubliek dat massaal kwam aanstromen. Het aantal influencers in Dior was ook dit keer weer groot.

Maar het waren vooral de VIPs, waaronder de Amerikaanse actrice Jenna Ortega (beter bekend als Wednesday Addams uit de tv-serie Wednesday), die voor massahysterie zorgden. De consternatie rondom een zekere ‘Lina’ (de Frans-Algerijnse actrice Lyna Khoudri? – door de drukte was het gewoon niet te zien) was zo groot dat de jongste ‘influencer’, een meisje van misschien twee jaar, dat samen met haar moeder poseerde, bijna onder de voet gelopen werd.

Bij Dior. Foto Charlotte Mesman

Streetstyle mode looks bij Dior

Streetstyle mode looks bij Dior. Foto Charlotte Mesman

De streetstyle looks van de influencers vertellen je meer over de Dior collectie voor herfst winter 2023 2024. De mood is retro. We zien veel zwarte midi-jurken. Kuitlange zwarte rokken worden met beha’s in zicht gedragen.

Zwarte rok met crèmewit jasje. Foto Charlotte Mesman

Bijzonder mooi is de combinatie van de lange zwarte uitwaaierende rok met witte blazer. Zwart met wit is sowieso een winnende combinatie voor herfst winter 2023 2024. Verder zien we karakteristieke Dior prints voorbijkomen.

Streetstyle mode looks bij Dior. Foto Charlotte Mesman

Ster onder de accessoires zijn de parelkettingen en de Dior-tassen. Als schoenen zien we zowel sandalen met hoge hakken als ook stoere zwarte boots.

Streetstyle mode looks bij Dior. Foto Charlotte Mesman

Kapsels en make-up

Natuurlijk keken we ook goed naar de kapsels onder het modepubliek. Gelkapsels waarbij het haar strak om het hoofd is gestyled zijn nog steeds een trend. Van achteren is het haar dan in een knot bijeengebonden of wordt het in een lange vlecht gedragen.

Qua make-up viel ons vooral op dat huidjes wat minder mat zijn. Verder is er een terugkeer van (crème)blush. We gaan dus weer volop voor een ‘bonne mine’ look, een frisse gezonde teint.

Bekijk onze streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren voor jouw winterlook (ook al was het weer tijdens de Dior show alles behalve winters).

Klik hier voor de modetrends voor de heren op ADVERSUS