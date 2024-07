Raffia tassen: dit mode accessoire moet je deze zomer hebben

Raffia tassen zijn de absolute trend voor lente zomer 2024. Dit zonnige en feestelijke accessoire stond in de schijnwerpers op de catwalks van de modeshows voor lente zomer 2024 en is nu volop verkrijgbaar in ontelbare verschillende vormen en maten. We vertellen je meer over deze toffe zomertrend.

Een duik in het verleden en een blik op het heden

Tassen van stro en raffia hebben een fascinerende geschiedenis: in de jaren ‘50 en ‘60 waren ze al een must, perfect voor strandlooks. Maar dat niet alleen. Want de stijliconen van die tijd aarzelden niet om deze tassen uit de context te halen en ze ook met ‘stadse’ kleding te combinern.

In de jaren ‘90 en 2000 werden raffia en stro tassen weer van stal gehaald, en nu, in 2024, duiken ze opnieuw in het modebeeld op, en wel in een nieuw jasje. Vergeet de klassieke mandvorm: de raffia en stro tassen voor zomer 2024 komen in de vorm van oversized boodschappentassen (totes), buckettassen, minitassen en raffia clutches, allemaal super trendy en modern. Ze kunnen mini of maxi zijn en je draagt ze te kust en te keur, of het nu gaat om een ​​picknick in een exclusieve badplaats of een feest na zonsondergang.

Deze modetrend die heerlijke beeld aan vrolijke dagen aan zee en een uitbundig vakantiegevoel oproept, was te zien bij meerdere bekende modehuizen. Onder de meest bekende en trendy modellen vinden we: de The Row Emilie Woven Raffia Tote Bag, de Loewe Puzzle Fold XL Convertible Leather Tote, de Miu Miu Crochet Bag, de Prada Black Woven Crochet Tote Bag, de Celine Classic Panier Small Braided Triomphe Handbag en de Dior Saddle Rodeo Pouch.

Hoe draag je raffia tassen in zomer 2024?

Raffia tassen combineer je met supercoole en modieuze modelooks. Groen licht voor jeans en t-shirts, gebloemde jurken, witte jurken, pastelkleurige broekpakken, shorts en oversized overhemden. Je mag ze, net zoals in een ver verleden, uit de context halen. Draag ze niet alleen naar het strand of op de boulevard maar ook als je een aperitief op een terras in de stad gaat doen of als je een middagje gaat shoppen. Je mag ze tegenwoordig zelfs met een cocktail- of avondjurk combineren. Voor die gelegenheid kies je een chiquer model, wellicht ook in een kleur die aansluit of mooi past bij je jurk.

Raffia tassen: de must-have modellen voor zomer 2024

Dit zijn de modellen raffia tassen die deze zomer niet in je garderobe mogen ontbreken:

Oversized boodschappentas (totes): ruim en zacht, om over de schouder of dwars over het lichaam te dragen.

Bucket bags: in mini- of maxiversie, perfect voor op het strand of in de stad

Clutch: deze draag je onder je arm of je hand en mag net iets meer hebben dan de stro- en raffia tassen in natuurlijke kleuren.

