Zin in een totaal nieuwe modelook? Wat vind je van een – houd je vast – onderbroek. We zagen ‘m in de streetstyle mode volop voorbijkomen.

Streetstyle winter 2023: hip in onderbroek! Op deze foto: Ami Suzuki en Aya Suzuki. Foto ADVERSUS

Heb je zin in een totaal nieuwe modelook? Dan hebben wij (misschien) iets voor je: de onderbroek :-) Over straat in je (kasjmier) onderbroek is één van de nieuwste modetrends voor herfst winter 2023 2024. Deze trend komt uit de koker van niemand minder dan Miuccia Prada voor Miu Miu.

De streetstyle bij Miu Miu

Streetstyle winter 2023: hip in onderbroek! Op deze foto: Ami Suzuki en Aya Suzuki. Foto Charlotte Mesman

We hadden ons al stiekem een beetje op de streetstyle bij Miu Miu verheugd. Tijdens de vorige Paris Fashion Week (voorjaar 2023) had Miuccia Prada meerdere modellen in onderbroek de catwalk opgestuurd. Nu weet iedereen inmiddels dat de streetstyle van de daaropvolgende Fashion Week (eind september, begin oktober) een afspiegeling is van wat het seizoen ervoor is vertoond. Die onderbroeken hingen dus – om het zo maar te zeggen – in de lucht. Op dinsdag 3 oktober jl. was het zover.

Streetstyle winter 2023: hip in onderbroek! Links: Molly Chang, rechts: Anna Dello Russo. Foto Charlotte Mesman

Miu Miu showde de nieuwe collectie voor zomer 2024 en de influencers die uitgenodigd waren voor de show, kwamen in… onderbroek. Niet allemaal overigens. We zagen ook de midirokken met borduursels en de doorzichtige jurkjes met noppen uit de wintercollectie voorbijkomen. Maar er waren toch wel veel influencers en gasten die zich wél aan de onderbroek hadden gewaagd. Als je op de streetstyle foto’s afgaat, is niemand daarvoor te oud :-)

Over straat in onderbroek

De onderbroeken van Miu Miu moet je je voorstellen als rechte slipjes in fijne knitwear (kasjmier). Sommige broekjes zijn met borduursels verrijkt. De onderbroeken worden gedragen met een behorend truitje of twinset in dezelfde kleur en materiaal. Onder het broekje draag je dan ook nog eens een dunne panty. Die panty mag zwart zijn, maar ook gekleurd, bijvoorbeeld zacht oranje. Verder mag je onder die wollen onderbroek ook nog eens een hogere witte slip dragen die dan boven dat het knitwear broekje uitkomt. Hoe kom je erop?

Witte onderbroek boven rand van rok of broek

Streetstyle winter 2023: hip in onderbroek! Foto Charlotte Mesman

Overigens is zo’n witte slip of een gerimpelde witte rand die boven broek of rok uitkomt, ook een grote modetrend voor winter 2023 2024. In veel wintercollectie zie je al items waarin zo’n witte boord al is verwerkt. Je hoeft er dan dus geen losse, grote witte onderbroek onder te dragen. Een alternatief voor het knitwear slipje is het ribfluwelen broekje dat net iets (maar dan ook iets) gekleder is.

Streetstyle winter 2023: ribfluwelen broekje. Op deze foto: Camila Coelho. Foto ADVERSUS

Andere modetrends voor winter 2023 2024

Andere modetrends voor winter 2023 2024 die we uit de streetstyle bij Miu Miu kunnen halen (sommige noemden we al), zijn: twin sets, vestjes, dunne truitjes, bloemenborduursels (met pailletten), gekleurde panty’s, Mary Janes, slingbacks.

En voor zomer 2024?

We kunnen je nu al verklappen dat Miuccia Prada de knitwear broekjes in de nieuwe Miu Miu collectie voor zomer 2024 heeft vervangen door… stoere mannenzwembroeken :-)

