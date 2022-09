Draag jij je haar in een zijscheiding? Top! Want de zijscheiding is de allernieuwste haartrend voor winter 2022 2023.

Kapsels met zijscheiding backstage bij Anteprima in Milaan. Photo courtesy of Anteprima

Als je maar lang genoeg wacht, komt alles weer terug in de mode. En dat is dus nu het geval van de zijscheiding. De zijscheiding is de allernieuwste haartrend voor winter 2022 2023.

Of course, de zijscheiding is niets nieuws. De halve wereld loopt met een zijscheiding. Maar heb je er eentje, dan ben vanaf nu dus weer hip! Overigens kan het geen kwaad om even bij je haarscheiding, waar die ook zit, stil te staan.

De zijscheiding is de allernieuwste haartrend voor winter 2022 2023. Photo courtesy of Anteprima

Heb je een middenscheiding, vraag je dan af of het leuk kan zijn om hem naar opzij te verleggen. Het kan nooit kwaad hiermee te experimenteren.

Modellen bij Anteprima, allemaal met een zijscheiding. Photo courtesy of Anteprima

Heb je al een zijscheiding, dan kan het inspirerend werken om hem eens naar de andere kant te verleggen. Dat kan een heel andere look geven.

Dit moet je weten: zijscheidingen zijn juist vanwege hun asymmetrie erg flatterend. Heb je een wat onregelmatig gezicht, dan is de zijscheiding jouw ding.

De zijscheiding is de allernieuwste haartrend voor winter 2022 2023. Photo courtesy of Anteprima

Verder ben je er enkel met een zijscheiding nog niet. Je kunt je haar met zijscheiding natuurlijk op allerlei manieren dragen. Een trendy kapsel look is nog altijd: je haar gladjes opzij brengen en de lange kant van je haar vastzetten met een schuifspeldje. Net zoals we dat op de catwalk van Anteprima voor winter 2022 2023 in Milaan zagen.

Deze hair look is supercute en heel eenvoudig. Het schuifspeldje doet je vast aan je kindertijd denken. Maar die zijscheiding die gladjes en chic een beetje over je voorhoofd loopt, is elegant en allerminst kinderachtig. Proberen!

