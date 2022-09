Doe mode inspiratie op van deze streetstyle looks voor najaar 2022

Heeft je mode look een boost nodig? Laat je inspireren door de streetstyle looks voor najaar 2022. Check deze coole outfits.

Najaarlooks 2022. Streetstyle bij Berner Kuhl. Photo courtesy of Copenhagen Fashion Week. Ph. Anastasia Fedoseeva

Ben je in je zomerse look blijven hangen? Hebben je outfits een boost nodig? We zochten een paar coole streetstyle looks voor najaar 2022 voor je uit. Zolang de temperaturen mild blijven, kun je er vast iets mee.

Met die niets verhullende shorts en crop tops hebben we het nu wel gehad. Najaar 2022 vraagt om wat gekledere looks. Natuurlijk hoef je je niet gelijk in een donker mantelpak te steken. Er is ook nog zoiets als het overgangsseizoen met ‘gulden middenweg’-looks. Juist die zijn leuk! Integreer je zomerlook met gekledere pieces. Juist het najaar leent zich voor fantasierijke looks.

Total denim look

Total denim 2022. Streetstyle bij Berner Kuhl. Photo courtesy of Copenhagen Fashion Week. Ph. Anastasia Fedoseeva

Eén van de gemakkelijkste outfits die je voor dit seizoen bij elkaar kunt halen, is de total denim look. Spijkergoed van top tot teen. Dit najaar dragen we denim in alle mogelijke kleuren. Roze en groen zijn top tinten.

Rok over broek

Najaarlooks 2022. Streetstyle bij Berner Kuhl. Photo courtesy of Copenhagen Fashion Week. Ph. Anastasia Fedoseeva

Een rok of een jurk over een broek is ook een top modetrend. We hebben ‘m in de streetstyle nog niet veel teruggezien (wel op catwalks als die van Alberta Ferretti) maar het is een optie om voor ogen te houden. Juist omdat deze look al wel gekleed is, mag er nog een slippertje of sandaal onder.

Oversized blazers

Najaarlooks 2022. Streetstyle bij Berner Kuhl. Photo courtesy of Copenhagen Fashion Week. Ph. Anastasia Fedoseeva

Najaar 2022 is ook het ideale moment om eindelijk die oversized blazers eens te dragen. Zolang we nog met blote benen naar buiten kunnen, moeten we dat ook doen. Draag je blazers op minirokken en wielrennerbroekjes. Eronder draag je, afhankelijk van het weer, slippertjes, sandaaltjes, sneakers of zelfs (cowboy)boots.

Preppy mood

Najaarlooks 2022. Streetstyle bij Berner Kuhl. Photo courtesy of Copenhagen Fashion Week. Ph. Anastasia Fedoseeva

Op de preppy toer? Combineer een minirokje met Schotse ruit (ze zijn er weer!) met een Varsity jacket. Supercool! Deze look behoeft geen uitleg.

Bekijk de streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren.

