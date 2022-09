Fashion editor Charlotte over de total black mode voor winter 2022

De total black mode look is terug. De modetrends voor winter 2022 laten opvallend veel zwart zien. Fashion editor Charlotte gaat ervoor.

Zwart maakt een comeback in de mode voor winter 2022 2023. Foto ADVERSUS

Het nieuwe mode seizoen staat voor de deur. Het belooft een spannend seizoen te worden. Tailoring (lees: meer geklede looks) komt terug. En behalve kleur gaan we ook véél zwart dragen. Volgens de modetrends voor winter 2022 2023 is de total black mode look een must. Ook onze fashion editor Charlotte Mesman gaat ervoor.

Total black mode voor winter 2022 2023. Foto ADVERSUS

Charlotte, hoe zie jij jouw mode look voor winter 2022 2023?

Ik merk dat ik op dit moment heel erg georiënteerd ben op zwart. Op dit moment ben ik al een beetje mijn outfits voor de komende Fashion Weeks aan het voorbereiden. Milaan begint op 20 september en Parijs is aansluitend daarna. Ik heb al wat dingetjes in mijn koffer gedaan en eigenlijk is alles zwart. Een midi lange zwarte (nep)leren rok, een zwart truitje, een zwarte fake fur jas, een zwarte smokingbroek, een zwarte bermuda en verder mijn overknee laarzen en mijn enkellaarsjes, ook zwart natuurlijk.

Ook in de look die ik op de foto’s bij dit interview draag, voel ik me goed maar die gaat het voor de Fashion Weeks niet worden omdat ik dan geen hoge hakken kan hebben. Het is altijd héél veel lopen.

Total black mode voor winter 2022 2023. Foto ADVERSUS

Opvallend genoeg zit er geen spijkerbroek in mijn koffer. Ik heb zin in wat gekledere lookjes. Dat komt natuurlijk door de modetrends voor winter 2022 2023, waar wij hier op de redactie alweer wekenlang mee bezig zijn.

Qua volumes en materialen zit ik meer in de richting van oversized blazers, lange jassen, mooi gesneden broekjes. Eigenlijk heb ik heel erg zin in een slank afkledende zwarte broek met lage taille en ietwat uitlopende pijpen zoals je ze in het tijdperk van Tom Ford voor Gucci wel zag (yes, die mythische Y2K jaren!) maar ik heb mijn droommodel nog niet gevonden.

Heb je wel al iets voor het nieuwe mode seizoen gekocht?

Jazeker! Ik heb een stoer vegan leren motorjack op de kop getikt van een onbekend merk (en voor een zacht prijsje). Biker core wordt weer helemaal een trend in winter 2022 2023. Ik houd er wel van, vooral in combinatie met die geklede look. Op mijn verlanglijstje staan ook nog biker boots, zoiets als in de legendarische fotoshoot The Wild Ones van Peter Lindbergh, met alle jaren negentig topmodellen. Ik raad iedereen aan om die foto’s er even bij te pakken voor dit seizoen. Ze zijn weer helemaal up-to-date en ze geven een goed beeld van wat je onder meer kunt gaan verwachten.

Geen kleur dus voor jou?

Oh jawel, ik zal altijd kleur blijven dragen. Ik ben gek op fantasieën en op dit moment ben ik geobsedeerd door blauw. Maar dat kan zo weer omslaan. Nog maar een paar maanden geleden droeg ik vooral groen. Wat dat betreft ben ik niet heel standvastig. De modetrends sijpelen altijd een beetje naar binnen. Je pakt dingen op die je aanspreken, maar verder hoop ik toch echt een heel eigen stijl te hebben. Ik houd van de combinatie vrouwelijk met stoer. En uiteindelijk is vorm natuurlijk belangrijker dan kleur.