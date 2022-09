Deze knitwear jurken blijven we winter 2022 2023 dragen

Rode knitwear jurk met capuchonmuts. Photo courtesy of Max Mara

Misschien krijg je zo vroeg in het najaar de kriebels over we over knitwear beginnen, maar je vindt het vast wel leuk om te horen dat je met die knitwear jurken van vorig jaar volgens de allernieuwste modetrends voor winter 2022 2023 ook dit nieuwe seizoen helemaal goed zit.

Om maar een voorbeeld te noemen: bij Max Mara zagen we verschillende knitwear jurken voorbijkomen (en dat is toch niet de eerste de beste). We noemen de lange beige jurk in knitwear met daarover een lange, mouwloze puffercoat. Maar ook de lange rode jurk in knitwear. En verder ook een paar lange, effen truien. Die werden geshowd met broeken maar je zou ze zò als mini-jurk kunnen dragen.

Want ook mini knitwear jurken zijn een trend. Michael Kors bijvoorbeeld showde een camel/mosterd kleurig jurkje dat net over het dijbeen met daaronder strakke hoge laarzen in dezelfde kleur.

Groene vestjurk met groene laarzen. Photo courtesy of Ermanno Scervino

Mocht je niet zo één twee drie een lange knitwear jurk of een truijurk hebben hangen, kijk dan ook eens bij je vesten. Ermanno Scervino stuurde een groen vest met capuchon met daaronder gifgroene laarzen de catwalk voor winter 2022 2023 op. Dit is zeker een look om je door te laten inspireren.

Patchwork jurk met bijbehorende tas. Photo courtesy of Dsquared2

Tot slot hebben we nog een knitwear jurk van patchwork voor je. Die komt uit de koker van Dsquared2. De jurk wordt gedragen met een tasje in hetzelfde patchwork.

Hiermee komen we bij een andere trend: het is nog steeds matchen deze winter! En monochrome looks vieren nog steeds hoogtij. Bekijk de catwalk foto’s maar eens.

En dan nog iets: is zo’n knitwear jurk met een capuchonmuts in dezelfde kleur zoals we dat op de catwalk van Max Mara zagen, niet supercool? Iets om te onthouden voor als het straks kouder wordt.