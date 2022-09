Dit zijn de grootste modetrends voor herfst winter 2022 2023

Heb jij voor jezelf al een idee gevormd van de nieuwe wintermode? We lopen samen met je de grootste modetrends voor herfst winter 2022 2023 af. Het belooft een inspirerend seizoen te worden.

Zoals dat de laatste jaren steeds meer het geval is, krijgen we elk seizoen te maken met een enorme hoeveelheid aan macro- en microtrends. Dat komt omdat iedereen er hard aan werkt om de trends af te schaffen en daar ‘individualiteit’, ‘persoonlijkheid’ en ‘uniciteit’ voor in de plaats te zetten. Toch blijven modetrends opduiken. We hebben allemaal een beetje behoefte aan richtlijnen (en nieuwe ideeën), toch?

De mood in de modetrends voor herfst winter 2022 2023

Voor modetrends voor herfst winter 2022 2023 laten aan de ene kant een terugkeer van tailoring zien. We gaan ons allemaal weer netjes kleden. Denk aan een setje als broekpak plus lange wintermantel. Maar aan de andere kant zien we ook heel gedeconstrueerde looks met heel veel lagen, een beetje alsof je door de mangel gehaald bent. Voeg daar nog eens grungy en biker invloeden aan toe, plus wat sexy invloeden (minirokken, korsetten, doorzichtige stofjes) uit de jaren ’90 en 2000, en je hebt het moodboard voor herfst winter 2022 2023.

Dit gaan we deze herfst en winter dragen

#1 Power coats

Klassieke jas bij Stella McCartney. Photo courtesy of Stella McCartney

Statement jassen zijn een huge trend. De volumes zijn groot, de schouders sterk, de lengtes lang. Verder mag onder ongeveer alles. Kleur, fantasie, teddystofjes, faux fur, bohémien looks of juist klassieke looks.

#2 Broekpakken

Het broekpak blijft een hit, en dat is super. Het is trendy en office proof. Je kunt er overal goed mee voor de dag komen. Met een blouse is je look gekleed, met enkel een beha eronder kun je erin gaan stappen.

#3 Oversized blazers

Die oversized blazer mag je blijven dragen! Op je minirok maar ook over een doorzichtige jurk.

#4 Doorzichtige jurken en rokken

Modetrends voor herfst winter 2022 2023. Doorzichtige jurken bij Fendi. Photo courtesy of Fendi

Doorzichtige materialen zijn een enorme trend voor herfst winter 2022 2023. Denk aan de transparante rokken van Prada die met vrij eenvoudige wintertruien worden gedragen. Of aan de ragfijne jurkjes in delicate kleuren van Fendi.

#5 Knitwear jurken

Rode knitwear jurk met capuchonmuts. Photo courtesy of Max Mara

Ook knitwear jurken blijven we dragen, en dat is super want ze zijn warm en knuffelig, iets wat we de komende winter goed kunnen gebruiken.

#6 Cargo broeken

Ben jij een stoer type, dan zul je blij zijn met de cargobroeken die weer in beeld komen. Superwijd of wat strakker, in spijkerstof of kaki. De modeontwerpers hebben hun fantasie bot gevierd op dit item.

#7 Lingerie in zicht

Of het nu om een beha onder een blazer of een lingeriesetje onder een doorzichtige jurk gaat, underwear mag weer gezien worden. En de rand van je onderbroek of satijnachtige boxershort (Miu Miu) mag boven je lage taille broek of rok tevoorschijn komen.

#8 Minirokken

Minirok met plooitjes bij Miu Miu. Photo courtesy of Miu MIu

Yep, het zijn keepers! De minirok zet door en dat hebben we aan de terugkeer van de jaren ’90 te danken. Overigens kan het minirokje alle gedaantes aannemen: van kort plooirokje in tennisstijl tot Schotse rokjes tot rechte spijkerrokjes.

#9 (Vegan) leer en bikercore

Stoer in het (nep)leer is ook een optie voor winter 2022 2023, en ook dat is natuurlijk weer een fantastische trend om koude temperaturen het hoofd te bieden. Een motorjack laat zich gemakkelijk met allerlei stijlen verenigen. En motorboots zijn weer supercool.

#10 Gorpcore

Ook al gaan we meer geklede jassen dragen, het gewatteerde jack en de puffercoat blijven we zien in een stroming die wel ‘gorpcore’ wordt genoemd. Gorpcore zag in 2017 het licht en omvat zo ongeveer alles dat met ‘camping & hiking’ te maken heeft. Gorpcore maakt deze winter onverwacht weer een grote comeback. Denk hierbij aan trekkingschoenen, hoodies, parka’s, en – we noemden ze al – puffercoats. Voorheen combineerden we deze items met stadse kledingstukken, voor een ‘streetwear meets camping’ gevoel maar deze winter gaan we voor een top-tot-teen gorpcore look.

#11 Kleur

Kleur blijven we dragen. Pastels, felle kleuren, maar voor ook de monochrome look. Zo ging Valentino voor een nagenoeg geheel fuchsia collectie. Om maar te zeggen…

#12 De comeback van total black

En nu we het toch over ton-sur-ton hebben, noemen we gelijk ook maar de total black look, een heerlijk lookje waar we ook weer mee gaan experimenteren. Cool én slankmakend. Wat willen we nog meer?

Genoeg nieuwe mode inspiratie om het nieuwe modeseizoen mee te beginnen? Wij kunnen er wel wat mee!