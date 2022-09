De korte kapsels voor winter 2023 komen met strategische plukjes

Kort kapsel met korte rafelige pony op de catwalk van Valentino. Photo courtesy of Valentino

De korte kapsels voor winter 2023 laten een nieuwe, geraffineerde benadering zien. Uitgangspunt is nog steeds het klassieke korte bobkapsel maar er komt veel meer bij kijken.

Kort kapsel op de catwalk van Valentino. Photo courtesy of Valentino

Want zo’n klassieke mini bobje moet beweging krijgen en de juiste volumes hebben. Je mag het natuurlijk wel op één lengte dragen maar voor die moderne twist maakt je kapper er méér van. Bijvoorbeeld door de bovenlengte beweging mee te geven.

Waar het om gaat, is dat je kapper je korte kapsel afstemt op jouw gezicht en persoonlijkheid. Je kapsel moet als het ware, als een jurk, op maat gemaakt worden. Dit vraagt om een ervaren kappershand. Want de volumes en laagjes in je haar moeten de sterke punten in je gezicht accentueren.

De volumes en lengteverschillen moeten er zo scherp in zitten dat ze zelfs als het haar nat is te zien zijn. Tegelijkertijd moet je het bijna aan de lucht kunnen laten opdrogen. Als het model er goed in zit, hoef je nog maar weinig aan de styling te doen. Bovendien moet je haar zo natuurlijk vallen dat je met je vingers doorheen moet kunnen zonder dat dat afbreuk doet aan je kapsel.

Het gaat dus om de juiste volumes maar ook de juiste laagjes op de juiste plek. Grote, contrasterende lengteverschillen en opgeschoren details zijn uit de mode. Alles moet zacht en vloeiend zijn zodat je een geraffineerde maar ook natuurlijke look krijgt.

De nieuwigheid: korte kapsels met speelse plukjes

Kort kapsel met lange bakkebaarden en mullet op de catwalk van Valentino. Photo courtesy of Valentino

De nieuwigheid zit ‘m verder in speelse lokjes bijvoorbeeld in je nek, bij je oren of op je voorhoofd. Het zijn juist deze details die jouw look uniek maken. Dat laten de korte kapsels op de catwalks voor winter 2023 heel duidelijk zien. In de kapsels bij Valentino bijvoorbeeld komen, zijn de moderne kniptechnieken duidelijk zichtbaar, zelfs al zijn de kapseltjes in een wet look gestyled.

Ook hier geldt natuurlijk weer dat de ‘plukjes’ moeten worden afgestemd op jouw persoonlijkheid en de vorm van je gezicht, hals en nek. Zo kun je je nek smaller doen lijken met een mullet, een haarmatje. Want hoe erg het ook klinkt, een paar speelse plukjes à la David Bowie kunnen je look echt iets bijzonders meegeven.

Je kunt ook gaan voor wat langere plukjes bij je oren. De ene keer draag je ze achter je oren zodat er niets van te zien is, maar op dagen dat je zin hebt in een moderne look haal je ze naar voren en style je ze rond je oren of richting je wangen.

Kort kapsel met korte rafelige pony op de catwalk van Valentino. Photo courtesy of Valentino

Maar helemaal up-to-date ben je met een plukjespony. De korte kapsels voor winter 2023 komen met korte, rafelige pony’s. Ze zijn diagonaal of onregelmatig geknipt. Een ervaren kapper zal ook de pony afstemmen op je gezicht. Met een paar goed gekozen plukjes op je voorhoofd kun je zelfs je gezicht slanker doen lijken of een ietwat grote neus camoufleren. En verder moet ook die pony weer zo geknipt zijn dat je er alle kanten mee kunt je. Je zou bij wijze van spreken je pony al moeten kunnen stylen door even met je hand door je haar te woelen.

En dan nu opzoek naar een ervaren kapper!