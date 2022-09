Met deze trenchcoats voor winter 2022 2023 ben je up-to-date

Trenchcoat met korset bij Dior. Photo courtesy of Dior

Met al die regen van de afgelopen dagen moest ik opeens aan de nieuwe trenchcoats voor winter 2022 2023 denken. In het bijzonder aan die van Dior.

Maar eerst even iets over de jassentrends voor winter 2022 2023 in het algemeen. We zien daarin een zekere terugkeer naar klassieke kleuren (camel, beige, zwart). Die lijn mag je volgens ons ook doortrekken naar de trenchcoats.

Afgelopen jaren hebben we wel geëxperimenteerd met trenchcoats in kleur – roze, lichtblauw, zachtgeel – maar als het erop aankomt, dan grijpen we toch altijd weer terug naar de geijkte beige tinten.

Trenchcoats voor winter 2022 2023 bij Dior

Trenchcoat met korset bij Dior. Photo courtesy of Dior

Heel anders is dat met de vormgeving. En hiermee kom ik op het model bij Dior. Het gaat om een midi-lang model (nog maar een paar seizoenen geleden gingen we voor vloerlange trenchcoats) met – en nu komt het – een bijbehorend rijgkorset met leren veters in de taille. Over dat korset ging ook nog eens een brede leren riem in naturel kleur met aan weerzijden grote zakken in dezelfde kleur als de trench coat en het korset. Hoe verzin je het?

Hier zien we dus twee modetrends voor winter 2022 2023 in één: de trenchcoat plus het korset. Want korsetten zijn ook weer helemaal in de mode en dat hebben we te danken aan de jaren ’90 invloeden.

Varsity jack bij Dior. Photo courtesy of Dior

Nu we het dan toch over die bewuste look van Dior hebben, signaleren we je ook even de asymmetrische plooirok in hetzelfde materiaal die onder de trench wordt gedragen. Dezelfde rok zien we even later weer op de catwalk voorbijkomen maar dan onder een soort varsity jack in trench coat materiaal. Ook een optie tegen de regen.

Trenchcoat bij Dior. Photo courtesy of Dior

En kijk ook even naar Dior’s trench met bloemenborduursels met daaronder een ruitenrok.

Het zijn allemaal heel mooie anti-regen looks (je zou bijna naar regen gaan verlangen!) waaruit wij drie trends voor het komende seizoen halen. Namelijk: de trench coats worden weer korter, er is een comeback van klassieke kleuren, maar wel in fantasierijke en vernieuwende versies.

Bekijk de catwalk foto’s maar eens en laat je inspireren.