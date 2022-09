Deze mode looks voor herfst 2022 kan iedereen hebben

De mode looks voor herfst 2022 op de catwalk van Celine blinken uit door stijlvolle eenvoud. Iedereen kan er zo in weglopen.

Mode looks voor herfst 2022 bij Celine. Photo courtesy of Celine

Moet de knop in jouw garderobe nog om? Blijf je hangen in je zomer looks? Bekijk dan even de mode looks voor herfst 2022 op de catwalk van Celine. Iedereen kan ze hebben.

Spijkerbroek met trench coat voor herfst 2022 bij Celine. Photo courtesy of Celine

Eigenlijk zijn de looks die Hedi Slimane, ontwerper van Celine, voor ons heeft uitgedacht heel simpel. En dat is natuurlijk juist de kunst. De outfits van Celine laten zien hoe de casual chique mode looks voor herfst winter 2022 2023 eruit zien.

Zwart leren mode look voor herfst 2022 bij Celine. Photo courtesy of Celine

Zo worden je klassiekers voor herfst 2022 modern

De basis is een comfortabele broek: een wijde jaren ’80 spijkerbroek met hoge taille, een pittige leren broek of een gemakkelijke bandplooibroek.

Spijkerbroek met wintertrui voor herfst 2022 bij Celine. Photo courtesy of Celine

Op de broek draag je een simpele zwarte coltrui of een effen wintertrui. Daarover gaat een mooie oversized blazer of een stoer leren jack. Of een klassieke trench coat.

Qua schoenen kun je twee kanten op: witte sneakers of spannende enkelboots met stilettohakken.

Ook de mode accessoires zoek je onder de klassiekers: een zwarte zonnebril, een zware korte schakelketting, een zwartleren riem met grote gesp.

Mode looks voor herfst 2022 bij Celine. Photo courtesy of Celine

Dit soort looks voor herfst 2022 maak je af met een schoudertas die je dan ook daadwerkelijk aan je schouder draagt. Eenvoud is het sleutelwoord. Ook je tas is geen pronkstuk meer maar praktisch én stijlvol.

Deze looks zijn pittig, stoer en chiquer dan chic. We dagen je uit om er eens mee te experimenteren. Want hoe gemakkelijk het ook lijkt, het is héél knap als je van klassiekers iets moderns weet te maken, zoals Celine dat weet te doen.