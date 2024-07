De ultieme mode trend voor zomer 2024? Witte jurken

Witte jurken op de catwalks. Photos courtesy of Valentino, Elie Saab, Dior

Ga voor het ultieme zomergevoel met een witte jurk. Witte jurken zijn dé ultieme modetrend voor zomer 2024. De stijlen variëren van luchtige, wijdvallende ontwerpen tot strakkere, meer gestructureerde stijlen. Lange wijde jurken doen het fantastisch op zomerse dagen in de buitenlucht. Zie je jezelf al gaan in een jurk die wappert in de zomerbries, bloemen in je haar, of op blote voeten over het strand, de zeewind drapeert de jurk om je lijf, een schelpenketting om je nek? Er zijn zoveel stijlen om uit te kiezen. Kant, romantisch, doorzichtig, lang, kort, couture of bohémien.

Kies jouw witte jurk

Witte jurk bij Ermanno Scervino. Photo courtesy of Ermanno Scervino

Voor elke gelegenheid is er wel een witte jurk die bij jouw smaak en persoonlijkheid past. We zetten de belangrijkste stijlen voor zomer 2024 voor je op een rijtje.

Van kort tot lang. Witte jurken komen in uiteenlopende lengtes, van maxi tot midi tot mini. Veel modehuizen tonen verschillende lengtes naast elkaar in hun collecties. Zo liet Valentino jurken zien die varieerden van superkort tot enkellang.

Lange broek onder witte hesjurk. Foto Charlotte Mesman

Uiteenlopende stijlen. Er is een grote hoeveelheid aan stijlen voor witte jurken in de zomer van 2024. Zo toonde Valentino, om maar even bij dezelfde show te blijven, opengewerkte micro-jurkjes met een hoog tailoring gehalte, maar ook lange overhemdjurken in het wit. Ook in Milaan zagen we veel witte jurken: doorzichtige jurken, overhemdjurken, mini-jurken, romantische jurken, strenge witte jurken.

Ballonjurken. Een opvallende trend zijn ballonjurken, die in de jaren ’80 al populair waren en nu een comeback maken. Deze jurken met een opgeblazen silhouet zijn een verrassende keuze voor de zomer van 2024.

Witte jurk bij Ermanno Scervino. Photo courtesy of Alberta Ferretti

Klassieke stijlen. Daarnaast blijven klassieke witte jurken het goed doen, zoals jurken met een A-lijn in jaren ’60 stijl of eenvoudig rechtvallende modellen. Deze tijdloze stijlen zijn altijd een veilige keuze voor de zomer.

Tips om je witte jurk te dragen

Wit spijkerjack over wit. Foto Charlotte Mesman

Wat voor een jurk je ook kiest, je outfit is pas compleet met de juiste accessoires. Hier zijn enkele trendy suggesties:

Natuurlijke ceintuur: een ceintuur accentueert je taille en is weer helemaal in. Naturel leer doet het altijd goed bij een witte jurk.

Lingerie: doorzichtige jurken mag je dragen met spannende lingeriesetjes (bij Ermanno Scervino zagen we onder een doorkijkjurk een setje met zilveren pailletten).

Broek onder jurk: is je jurk te doorzichtig of sexy draag er dan een rechte lange witte broek onder.

Fris weer: combineer je jurk met een wit spijkerjack of een witte blazer.

Sandalen: combineer je witte jurk met platte leren sandalen in plaats van witte sneakers. Ook gladiatorsandalen zijn ook terug van weggeweest, zagen we bij Dior.

Espadrilles: een andere topper voor zomer 2024 (en voor elke zomer, als je het ons vraagt), is espadrilles, al dan niet met plateauzool.

Witte flatjes of slingbacks: een andere top combinatie is de witte jurk met witte flatjes of slingbacks. Een puntige neus is een must.

Strooien accessoires: een strohoed of een rieten tas zijn ook trendy keuzes voor deze zomer (vooral rieten tassen zijn een top trend, zie ook de catwalkfoto van Ermanno Scervino).

Zonnebril: een zonnebril in jaren ’70 stijl met natuurlijk getinte glazen en een licht montuur houdt de look luchtig.

