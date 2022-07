Pasta met aubergine, verse tomaten en gezouten ricotta. Foto: Charlotte Mesman

Pasta alla Norma is een typisch Siciliaans pastagerecht met alle smaken van het Mediterrane gebied. Je proeft de zon! De saus is gemaakt van verse passata di pomodoro (gezeefde tomaten), gefrituurde aubergine, gezouten ricottakaas en verse basilicum. Volgens het Siciliaanse recept combineer je de sugo alla Norma met korte pasta. Wij hadden vandaag zin in spaghetti en varieerden op het thema.

Voor de verse passata di pomodoro kun je het beste trostomaten of kerstomaatjes (pomodori di Pachino) gebruiken. De aubergine hebben wij in de extravergine olijfolie gefrituurd, maar je kan natuurlijk ook een andere olie gebruiken (dat is veel goedkoper). We sneden de aubergine in dunne plakken zoals ze dat in de streek van Catania doen (in Messina maken ze blokjes :-)). Over de vorm mogen de Sicilianen het dan niet eens zijn, over het feit dat de aubergines gefrituurd moeten worden, zijn ze dat wel. De zachte smaak ervan compenseert de acute smaak van de gezouten ricottakaas.

De gezouten ricottakaas is, anders dan het niet gezouten zusje (of broertje), hard (en zout) waardoor de kaas zich gemakkelijk laat raspen. Omdat de kaas echt erg zout is, voeg je aan de tomatensaus geen zout toe. In het pastawater doe je wel zout (veel zout spoel je immers met het kookwater weg).

De verrukkelijke, delicate en tegelijkertijd pittige smaak van pasta alla Norma zou de Siciliaanse toneelschrijver Nino Martoglio ‘Het is een Norma!’ hebben doen uitroepen, waarmee hij refereerde aan de beroemde opera van Vicenzo Bellini. Het is maar een verhaal dat de ronde doet, maar het getuigt wel van de ‘bontà’ van deze pastaschotel. Het is puur genieten!

Ingrediënten (voor 4 personen)



150 gram gezouten ricotta (ricotta salata)

600 gram tomaten

circa 700 ml extravergine olijfolie (voor de saus en het frituren van de aubergine; wij gebruikten een klein, vrij hoog anti-aanbakpannetje met een diameter van 20 centimeter voor het frituren)

2 teentjes knoflook

verse basilicum

zout

spaghetti (circa 90 tot 100 gram per persoon)

1 grote, ronde aubergine

Bereiding

Rasp de ricottakaas met een grove rasp.

Was en snijd de tomaten. Verhit een scheutje olijfolie in een koekenpan, fruit er een teentje knoflook in en voeg de tomaten en de stelen van de basilicum toe. Kook de tomaten in ongeveer 20 minuten zacht. Verwijder de basilicumstelen en gooi ze weg. Zeef de tomaten met een zeefmolen of een gewone keukenzeef.

Breng ruim water met zout voor de pasta aan de kook. Ben je niet zo handig met frituren (want dat is de volgende stap) wacht dan nog even met het aan de kook brengen van het water.

Was de aubergine en snijd er flinterdunne plakken van. Verhit olijfolie in een hoog anti-aanbak koekenpannetje tot 170 graden en frituur er de aubergineplakjes in (ongeveer 3 à 4 per keer). Laat de plakken uitlekken op keukenpapier. Leg de eerste plakjes aubergine op een vel keukenpapier, dek ze af met een tweede vel en leg daarop de volgende plakjes, enzovoorts.

Doe de pasta in het (inmiddels) kokende water.

Verhit opnieuw olijfolie met knoflook en (dit keer) de basilicumblaadjes in een koekenpan. Voeg de gezeefde tomaten toe en laat de saus koken totdat deze de juiste consistentie heeft. Voeg zo nodig wat kookvocht van de pasta toe. Omdat de ricottakaas van zichzelf zout is, voegden wij geen zout aan de saus toe.

Giet de pasta af en doe deze bij de tomatensaus in de koekenpan. Voeg de helft van de gefrituurde aubergineplakjes toe. Schep alles door elkaar en verdeel de pasta over de borden. Doe andere helft van de aubergine en grof geraspte ricottakaas erover. Garneer met verse basilicumblaadjes.

Buon appetito!