Het komt iedere dag terug: gezichtsreiniging. Het is een beauty routine die we nooit mogen overslaan maar waar wel de klad in kan komen.

Check jouw gezichtsreiniging routine en ontdek of je het goed doet

Het dagelijks reinigen van je gezichtshuid is de eerste stap naar een gezonde, stralende huid. En mocht je het nog niet weten (maar je weet het vast), er komt veel meer bij kijken dan alleen maar wat water in je gezicht plenzen. Gezichtsreiniging is een dagelijks terugkerend ritueel dat de basis legt voor een effectieve huidverzorging. Het is van groot belang dat je elke dag je gezicht goed reinigt om de opeenhoping van vuil, oliën, make-up en milieuverontreinigende stoffen te verwijderen zodat je huid kan ademen en regenereren. Nog te vaak wordt het belang hiervan onderschat.

Door je gezicht grondig te reinigen verwijder je niet alleen onzuiverheden aan de oppervlakte, maar ontstop je ook je poriën, voorkom je puistjes en verwijder je voorzichtig dode huidcellen. Dit proces zorgt er verder ook voor dat je huid de werkzame ingrediënten uit je andere huidverzorgingsproducten beter kan absorberen, waardoor ze zo effectief mogelijk zijn. Bovendien helpt een goede reiniging het natuurlijke vochtniveau van je huid op peil te houden en ondersteunt het een gezonde huidbarrière, de eerste verdedigingslinie tegen schadelijke invloeden van buitenaf.

Hoe vaak je gezichtshuid reinigen?

De meeste beauty experts raden aan om twee keer per dag te reinigen – één keer ’s ochtends om je huid te verfrissen en één keer ’s avonds om de opeenhoping van onzuiverheden van de dag te verwijderen. Dit is echter geen algemene regel. Voor mensen met een zeer droge of gevoelige huid kan een enkele reiniging ’s avonds, in combinatie met een milde spoeling met water in de ochtend, beter aan hun behoeften voldoen.

Hoe kies je je cleanser?

Het aanbod van cleaners is groot en gevarieerd, met producten voor elk huidtype en elk probleem. Reinigers op oliebasis breken make-up en zonnebrandcrème effectief af, terwijl formules op waterbasis verfrissend werken en ideaal zijn voor een tweede passage. Wil je het helemaal volgens de trends aanpakken – en hiermee komen we op het terrein van de K-beauty (de Zuid-Koreaans beautyroutine is razend populair) – dan ga je voor een double cleansing routine die bestaat uit eerst een cleanser op oliebasis en dan een schuimende cleanser. Maar nogmaals, het hangt van je huidtype af wat voor jou werkt. Double cleansing kan je een heel schoon en fris gevoel geven maar kan agressief zijn voor de gevoelige huid. In dat geval is micellair water is een zachte optie. Ook heel fijn voor een droge of gevoelige huid zijn crèmereinigers. Deze zorgen voor een voedende reiniging zonder de natuurlijke oliën te verwijderen. Schuimende cleansers worden vaak aangeraden voor de vette huid maar ook hier is het oppassen dat je je huid niet teveel uitdroogt waardoor die juist actiever kan worden.

Veelgemaakte fouten

Ondanks de schijnbare eenvoud is gezichtsreiniging een gebied waar veel vrouwen onbedoeld fouten maken. Overmatig reinigen is een veelvoorkomende valkuil. Zo’n brandschone huid mag dan schoon en fris aanvoelen maar het kan er wel toe leiden dat je natuurlijke oliën verwijdert die je huid juist beschermen.

Een andere veelgemaakte fout is het gebruik van te heet water. Dat de huid kan irriteren en uitdrogen. Sommigen slaan de cruciale stap van het verwijderen van make-up vóór het reinigen over met als resultaat dat je de make-up over je gezicht uitsmeert (denk ook aan oogschaduw of mascara) en je gezicht niet echt schoon wordt.

Het gebruik van agressieve, strippende reinigingsmiddelen kan bovendien de kwetsbare huidbarrière beschadigen, terwijl onvoldoende spoelen irriterende reinigingsresten kan achterlaten.

Je huid reinigen in de zomer

Zonnebrandcrème is een essentieel onderdeel van elke huidverzorgingsroutine – het is hét anti-aging middel bij uitstek -, maar kan bijzonder lastig te verwijderen zijn. Door de waterbestendige eigenschappen, die bedoeld zijn om ons tegen UV-stralen te beschermen, is het ook moeilijk om het eraf te wassen.

Een effectieve methode is om te beginnen met een cleanser op oliebasis of micellair water om de zonnebrandcrème af te breken, gevolgd door een grondige tweede reiniging met een product op waterbasis. Deze dubbele reinigingsmethode zorgt ervoor dat alle sporen van de zonnebrandcrème worden verwijderd, zodat je huid echt schoon wordt.

Onthoud dat de sleutel tot een effectieve reiniging zachtheid is. Wees lief voor je huid. Gebruik milde producten, lauw water, en reinig je huid met zachte aanrakingen. Wrijf en trek niet aan je huid! Vermijd agressieve producten en breng na het reinigen altijd een vochtinbrengende crème aan om het vochtpeil van je huid te herstellen en de balans van je huid te behouden. Met een milde maar grondige reiniging creëer je een schoon canvas voor de rest van je beauty routine.

