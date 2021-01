Wist jij dat Japanse vrouwen hun gezichtshuid wassen met een vers opgeklopte schuimbubbel die eruit ziet als slagroom? Japan is van oudsher toonaangevend op het gebied van de skin care. Een mooie huid is in het Land van de Rijzende Zon een must. De Japanse vrouwen zijn bereid om er elke dag hard voor te werken. Een belangrijke stap in de dagelijkse beauty routine is de schuimbubbel. Onlangs ontdekte ik dit Japanse beautygeheim en ik wil het graag met je delen.

‘Hoe maak jij je huid schoon?‘ vroeg een Japanse vriendin mij tijdens een lunch met vooral veel vrouwenpraat. Ik gebruik op dit moment de welbekende cleansing oil van Shiseido en ik was trots dit te kunnen antwoorden. Als Japanse zou ze dit toch zeker op prijs stellen. Maar de goedkeuring bleef uit.

‘Alleen cleansing oil? Niet genoeg. Je moet je huid nawassen met een zeepbubbel. Heb je geen schuimnetje?‘ Oeps. Als beauty editor was ik hier op totaal onbekend terrein. Ik zal je de uitleg van mijn Japanse tafelgenoot samenvatten.

Double cleansing

In Japan gelooft men heilig in het principe van ‘double cleansing‘. De reinigingsfase in de beautyroutine bestaat uit twee delen: het schoonmaken en het wassen. Tijdens de schoonmaakfase verwijder je je make-up. Je kunt hiervoor een olie of een klassieke reinigingsmelk gebruiken. Na de schoonmaakfase was je je gezicht grondig. Je verwijdert de laatste make-upresten, zonnebrandcrème en vuil dat zich in de poriën heeft opgehoopt. Dit doe je met de schuimbubbel.

Het schuimnetje

De schuimbubbel is niet anders dan een klein beetje zeep (weinig meer dan een grote drup) dat je hebt opgeklopt. Je doet dat met een schuimnetje. Dit netje heeft fijne mazen en een paar lagen. Meestal zit er een lus of ring aan die je rond je middelvinger schuift. Het netje zelf leg je op je hand. Voordat je aan het werk gaat, maak je het goed nat. Vervolgens doe je er wat zeep op en wrijf je de zeep met je andere hand stevig over het netje. Binnen een minuut heb je een schuimbubbel. Hier was je je gezicht mee. Je kunt iedere reinigende vloeibare zeep gebruiken (ook een schuimzeep tegen acne).

De schuimbubbel

Het principe achter de schuimbubbel is heel eenvoudig. Japanse vrouwen zijn ervan overtuigd dat je tijdens het schoonmaken van de huid niet moet boenen of hard op de huid moet wrijven. De huid moet zacht behandeld worden en wrijving moet voorkomen worden. Huid-op-huid contact (je vingers op je gezichtshuid) moet zoveel mogelijk vermeden worden. Welnu, de schuimbubbel vormt een perfecte barrière tussen je vingers en je gezichtshuid. Je hoeft het schuim alleen maar heel lichtjes over je gezicht te bewegen. Daarbij begin je met de meest vette delen (de T-zone). Wrijven en boenen is uit den boze. Een ander voordeel van het ‘opkloppen’ is dat je de zeep niet in geconcentreerde vorm op je huid aanbrengt. Hierdoor is de wasbeurt milder.

Lekker bubbelen :-)

Ik heb inmiddels een netje weten te bemachtigen. In Nederland heb ik ze nog niet in de winkel gezien, maar op internet zijn ze te vinden als je ‘cleansing bubble foam net’ in Google intypt. Natuurlijk heb ik het netje gelijk geprobeerd. Het lukte me direct om de zeep op te kloppen tot een lekkere bubbel (je zou ‘m zo opeten). En mijn huid zag er na deze eerste echte reinigingsbeurt zichtbaar schoner uit. Echt opmerkelijk. Ik houd de bubbel erin!

Door Charlotte, fashion addict, make-up junk, globetrotter en oh ja… hoofdredactrice van Trendystyle. Via haar kolom The Blonde Potato deelt ze haar passie voor de mooie dingen in het leven met jullie. Laten we vooral onze ervaringen uitwisselen!